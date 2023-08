Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg skulle ønske omstendighetene rundt dette her var veldig annerledes, men når det er sagt er jeg veldig glad for at jeg får lov til å gi dette kortet til deg. Du er et oppriktig godt menneske, du er handlekraftig, du har politisk teft og gjennomslagskraft og det trenger denne sektoren, sa en preget Ola Borten Moe (Sp) da han ga nøkkelkortet til Sandra Borch fredag.

– Vi snakkes, sa Ola Borten Moe og Sandra Borch. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Borten Moe er nå formelt ferdig som forsknings- og høyere utdanningsminister. For to uker siden trakk han seg som statsråd etter å ha innrømmet brudd på aksjehandels- og habilitetsregelverket.

Fredag leverte han nøkkelkortet videre til partikollega Borch, som nettopp hadde overlatt Landsbruksdepartementet til Geir Pollestad. Borten Moe forlot deretter kontoret uten å svare på spørsmål.

– Jeg vil gratulere deg med det som egentlig er Norges viktigste og kuleste jobb, og ønsker deg av hele mitt hjerte: Lykke til, sa Borten Moe til Borch.

Hun svarte med blomster, klem og takk til Sp-kollegaen for jobben han har gjort.

– Og så snakkes vi igjen, sa hun til Borten Moe.

Med en god klem fra statsministeren ble Sandra Borch ønsket velkommen til sin nye rolle som forsknings- og høyere utdanningsminister. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Avtroppende landbruks- og matminister Sandra Borch overrakte nøkler til nyutnevnt statsråd Geir Pollestad i Landbruks- og matdepartementet. Så gikk hun videre og fikk nye nøkler. (Foto: Frederik Ringnes/NTB) Mer...

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen. Kongsberggruppen eier 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

– Det skjer at folk gjør feil. Realiteten er at vi har flinke folk. Det viktige for meg er at vi får gjennomført skiftet og får fortsatt med politikken. Så håper jeg at Ola forblir en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt og politikk fremover, sa Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse fredag.

Borten Moe har også trukket seg som nestleder i Senterpartiet og varslet at han ikke tar gjenvalg som stortingsrepresentant.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste Sandra Borch for å være handlekraftig og Geir Pollestad for å være «gryteklar» som statsråd etter utnevnelsene fredag. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Fot i bakken på torsdag

Etter flere habilitetsbrudd i regjeringen i løpet av sommeren, legger ikke Støre skjul på at det er forventninger til de ferske statsrådene.

– Mitt motto, og det tror jeg Geir Pollestad og Lubna Jaffery vet, er at de får én ettermiddag på seg før de er oppe i fart, og det er jeg trygg på at kommer til å skje, sa statsministeren under pressekonferansen.

Kontrollkomiteen på Stortinget har enstemmig vedtatt å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet. Kunnskapsminister Tonje Brenna har beklaget brudd på habilitetsreglene, og Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister fordi hun hadde utpekt og foreslått venner til ulike verv.

Geir Pollestad går fra rollen som parlamentarisk nestleder for Senterpartiet til å bli landbruks- og matminister. Han kommer fra landbrukskommunen Hå på Jæren. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Støre sa fredag at Kontrollkomiteen har en viktig jobb og lovet å stille opp med alle svar.

– Og hvis det er behov for å gjøre endringer i regelverket vi har, så har jeg satt i gang fagfolkene på Statsministerens kontor for å se på det, sa Støre.

Han understreket at arbeidet med å sikre at reglene følges, kommer til å bli prioritert «hele veien»

– Når regjeringen møtes på torsdag blir det sak én å forsikre oss om at reglene er forstått og lest. Jeg vet de er det, men det er greit å ta en fot i bakken. Det tror jeg Pollestad, som nå tiltrer som statsråd, har fått erfare i gjennomgåelsen som er i forkant, sa Støre.

Etter ekstraordinært statsråd fredag ble det klart at Sandra Borch bytter ministerpost, mens Geir Pollestad for første gang blir en del av regjeringen. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Utålmodig på studentboliger

Borch tar fatt på nye oppgaver «med liv og lyst».

– Jeg er også utålmodig på det feltet, sier den nyslåtte høyere utdanningsministeren til DN når hun får spørsmål om den rekordstore mangelen på studentboliger.

Tidligere denne uken ble det meldt at det fortsatt er 16.000 studenter som venter på å bli tildelt studentbolig.

Hun oppfordret samtidig studentsamskipnadene og kommunene til å skaffe reguleringsplaner for utbygging av nye studentboliger.

Under nøkkeloverrekkelsen i departementet trakk Borch ved flere anledninger frem at hun ikke ønsker å sammenlignes med Ola Borten Moe, og at hun vil være seg selv i statsrådsrollen.

– Det blir vel å bytte ut fjøsstøvler med litt penere klær, svarer Sandra Borch på hva som blir den største endringen når hun går fra å være statsråd for landbruk og mat til forskning og høyere utdannelse. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Hvordan vil det da merkes at det er nettopp du som sitter i ministerstolen?

– For det første har jeg ambisjoner om å få gjennomført politikk på området, for denne sektoren er viktig for Norge og fremtiden. Også styrer vi på Hurdalsplattformen. Der har Ola startet en viktig jobb, som jeg vil jobbe med å fullføre, men også reise nye politiske spørsmål.

På spørsmål om debatten rundt gjeninnføringen av kjønnspoeng ved indøk-studiet som har rullet de siste ukene, var hun noe mer tilbakeholden.

– Jeg tenker at det er naturlig at den debatten kommer. Nå vet jeg at det er et utvalg som har jobbet med disse tingene, som nå vil komme på mitt bord, så vi får ta det senere.