Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en alvorlig og pinlig sak. I retrospekt er habilitetsreglementet ikke så vanskelig å forstå, men det er alltid lettere med etterpåklokskap. Hvordan det var mulig, er vanskelig å svare på, sier Borten Moe selv til NTB.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren sier han forsto at han hadde brutt habilitetsreglementet da saken kom på bordet tidligere denne uken.

– Det var vel tirsdag jeg forsto det, sier han.

– Jeg har vært i kontakt Statsministerens kontor, som er orientert, men foreløpig har jeg ikke snakket med Støre personlig, sier Borten Moe.

Borten Moe har snakket med partileder Trygve Slagsvold Vedum om saken, men ønsker ikke å si noe om hvordan Vedum reagerte da han ble orientert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ønsker å fortsette som statsråd, men om jeg har tillit til dette, er opp til andre, sier Borten Moe.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.