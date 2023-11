Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det å sitte som statsråd og eie eller kjøpe enkeltaksjer, kan være uhyre problematisk, sa Borten Moe da han startet sin forklaring for kontrollkomiteen tirsdag

– Det kan være problematisk i en lang rekke selskaper, sa han videre og forklarte at den norske staten er direkte eller indirekte involvert i så mange selskaper at det er vanskelig å ha kontroll på for en enkeltperson.

I sin innledning for kontrollkomiteen på Stortinget tirsdag startet Borten Moe med å gi komiteen bakgrunnen for hvorfor han investerte flere hundre tusen kroner i flere norske selskaper, blant annet våpenprodusenten Kongsberggruppen.

Investerte utbytte

Fordi oljeselskapet han selv hadde vært med på å starte, Okea, hadde begynt å betale utbytte til eierne, valgte han å spare pengene ved å kjøpe aksjer i enkelte store norske selskaper. Kongsberggruppen eier også en andel i ammunisjonsprodusenten Nammo, som i vinter ble tildelt en stor statlig kontrakt. Borten Moe deltok 12. januar på et regjeringsmøte om denne kontrakten. Dette var en uke etter at han hadde kjøpt aksjene i Kongsberggruppen.

Det var da Borten Moe ble klar over denne forbindelsen han innså at han hadde vært inhabil. Han valgte derfor å trekke seg både som statsråd og som nestleder i Senterpartiet den 21. juli i år.

Til kontrollkomiteen sa Borten Moe at selv om han i regjeringen, som forsknings- og høyere undervisningsminister, ikke deltok i direkte i mange saker som angikk innsideinformasjon, trakk han frem rollen han hadde hatt som medlem i regjeringen som kollegium.

Var ikke oppmerksom

– Så har ikke jeg hatt god nok oppmerksomhet rundt de sakene som behandles i regjering som kollegium, sa Borten Moe om aksjekjøpet i Kongsberggruppen.

Han mener likevel opplæringen om habilitet fra Statsministerens kontor kunne ha vært bedre, og at det kunne være satt en grense på hvor store eierandeler som ville være innenfor et regelverk.

– Det hadde ikke vært noe i veien for at man hadde rapporteringsplikt til Statsministerens kontor om hvilke aksjeposter man sitter på, sa Borten Moe.

Angrer ikke

Borten Moe snakket mye om etterpåklokskap, og at han i etterkant av å ha gått av ikke ser like svart/hvitt på situasjonen. Han sto likevel fast på at han hadde tatt et riktig valg.

– Angrer du på at du gikk av? spurte Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.

– Det gjør jeg egentlig ikke. Skulle gjerne sett at historien var annerledes, men at jeg skulle fortsatt i det tillitsvervet etterpå ville vært helt umulig i den situasjonen som avtegnet seg, svarte han.