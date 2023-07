Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved aksjekjøp i Kongsberggruppen, fredag formiddag.

I januar deltok forsknings- og høyereutdanningsministeren på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen, ifølge E24.

Kongsberggruppen eier 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

En oversikt Borten Moe har gitt til E24 viser at han totalt har kjøpt aksjer for 3,6 millioner kroner i ulike selskaper de siste årene som var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer, deriblant i selskapene Kongsberggruppen, gjødselprodusent Yara og Sparebank1 Midt-Norge.

Vil fortsette

Kontroll- og konstitusjonskomiteen iverksetter undersøkelser av Ola Borten Moe etter nyheten om at han har brutt habilitetsreglene, opplyser Peter Frølich (H).

– Det vil bli iverksatt undersøkelser fra kontrollkomiteens side. Det blir antakelig et møte i komiteen om dette kommende torsdag, sier Frølich i en pressemelding.

Han leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Frølich sier Høyre vil be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Ola Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Høyre vil også ha svar fra statsminister Jonas Gahr Støre, forteller han.

Ola Borten Moe har uttalt at han vil fortsette som statsråd etter avsløringene om kjøp av våpenaksjer som har gjort ham inhabil.

Borten Moe har ikke snakket med statsminister Jonas Gahr Støre, men informert Statsministerens kontor og snakket med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Borten Moe har ikke snakket med statsminister Jonas Gahr Støre, men informert Statsministerens kontor og snakket med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det har ikke kommet noen kommentarer til saken fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder og finansminister Vedum. De har foreløpig ikke vært tilgjengelige.