Fredag ettermiddag ble det klart at Ola Borten Moe (Sp) er ferdig som forsknings- og høyere utdanningsminister, som nestleder i Senterpartiet og at han ikke stiller til gjenvalg ved Stortingsvalget i 2025.

Det skjedde etter at han tidligere på dagen innrømmet overfor E24 å ha brutt med regjeringens habilitetsregler, knyttet til et knippe aksjehandler.

Senere på kvelden hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hasteinnkalt til sin egen pressekonferanse for å adressere situasjonen.

– Vi ble orientert om dette på onsdag, og jeg har hatt kontakt med Vedum gjennom uken, innledet statsministeren.

Grundig gjennomgang

Gahr Støre beskrev det som «alvorlige feil», noe Borten Moe har erkjent.

– Jeg og Ola hadde to grundige samtaler i ettermiddag. Der kom vi frem til at han trekker seg. Ola sier han har havnet i strid med regjeringens retningslinjer, og det er jeg enig i. Han har også brutt habilitetsreglene ved flere anledninger. Han sier han har gjort en feilvurdering og det må være statsrådens eget ansvar å tenke habilitet, fortsatte statsministeren.

Støre fortsatte videre med å gi Borten Moe skryt for jobben han har gjort som statsråd, og sa det er synd at trønderen nå er ferdig.

Statsministeren understreket videre at det er løpende arbeid omkring habilitetsspørsmål.

– Er man usikker er det lett å få hjelp og jeg forventer at regjeringsmedlemmene viser ansvar.

Likevel var det liten tvil om hva Støre synes:

– Sett i lys av regelverket er det han har gjort avgjort ikke greit og avgjort ikke innafor. Person er ikke viktigere enn prinsipper.

Fra salen ble han presset til å svare på om det var slik at Borten Moe ba om å få gå av eller om Støre hadde bedt ham om å gjøre det. Statsministeren svarte at han hadde «gitt sine synspunkter».

– Vi gikk gjennom situasjonen, regelverket og setningen om aktsomhet og etter det kom konklusjonen av seg selv. Fremstillingen som er ute, at vi kom frem til dette i enighet, er riktig.

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum innledet på sin side med at han står bak avgjørelsen om Borten Moes avgang, og beskrev ham som en dyktig og uredd forsknings- og høyere utdanningsminister.

På spørsmål om når man kan forvente å ha en ny statsråd på plass svarte Vedum at det kan bli i august. Han svarte videre at det blir opp til landsmøtet å bestemme hvem som blir ny nestleder i partiet.

– Når du gjør feil, så har det en konsekvens og det har det fått i dag, sa finansministeren.

Ola Borten Moe er ferdig både som statsråd og nestleder i Senterpartiet. Han informerte om avgjørelsen på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ønsket å bli sittende

Det dreiet seg blant annet om at Borten Moe tidlig i 2023 kjøpte aksjer for 400.000 kroner i Kongsberggruppen en uke før han deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo, der Kongsberggruppen er storeier.

I tillegg til dette brøt statsråden med habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023. Her behandlet regjeringen en støttepakke til Ukraina som inkluderte utstyr til missilsystemet NASAMS, et system som produseres av Kongsberggruppen.

– Det er ikke synd på meg og det er mitt eget ansvar. Jeg trodde jeg skulle klare å rydde opp, men innser etter reaksjonene i dag at det ikke er mulig, sa han på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Etter avsløringen uttalte Borten Moe at han ønsket å fortsette som statsråd. Imidlertid ble det klart utover dagen at dette ikke ville vært mulig. På spørsmål om han ble bedt om å trekke seg, svarte han:

– Gjennom dagen ble det tydelig for meg, partilederen min og statsministeren. Vi kom frem til dette sammen tidligere i dag.

Han ville ikke gi et definitivt svar da han ble spurt om han nå er ferdig i politikken.

– Jeg er valgt inn og det er ikke mulig å komme seg ut av Stortinget før den perioden. Det er kanskje et regelverk man burde sett på, men det er en annen sak. De neste to årene skal jeg jobbe for velgerne fra Trøndelag.

Som tidligere på dagen erkjente han at aksjehandlene har vært brudd på både habilitetsregler og regjeringens egne føringer på aksjehandel.

Fremstår alvorlig

Høyres Peter Frølich, som leder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, sier det var riktig og nødvendig at Borten Moe gikk av.

– Disse reglene eksisterer for å verne om tilliten til politiske beslutninger og demokratiet vårt. Dette er den tredje habilitetssaken på kort tid. Høyre vil fortsette arbeidet i kontrollkomiteen fordi rutinene i regjeringen må gjennomgås.

Høyre-leder Erna Solberg konstaterer på sin side Borten Moes avgang, og sier hun synes det er en forståelig og riktig beslutning.

– Dette fremstår som en alvorlig sak og det er ikke unaturlig at han og statsministeren sammen har kommet til at det er best at han må gå av.

Flere kjøp

Andre aksjekjøp Borten Moe har gjort de siste årene, både i Kongsberggruppen, Yara og Sparebank 1 SMN var brudd på regjeringens retningslinjer for aksjehandel. En oversikt han ga til E24 viste aksjekjøp for 3,6 millioner kroner i de ulike selskapene.

I etterkant av avsløringen varslet først Økokrim at det vil undersøke aksjehandlene for å se om det er grunnlag for å åpne etterforskning, før også Kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet egne undersøkelser.

Statsråder kan kjøpe eller selge aksjer, men må vise «stor aktsomhet». Regjeringens håndbok sier at statsråder ikke skal «handle eller eie finansielle instrumenter dersom handelen eller eierskapet kan være egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til regjeringen, Statsministerens kontor eller departementene».

Ola Borten Moes sak føyer seg inn i rekken av brudd på habilitesreglene som er blitt rullet opp denne sommeren. Først ut var kunnskapsminister Tonje Brenna, deretter kulturminister Anette Trettebergstuen, som gikk av som følge av hendelsene.

I juni skrev DN om at Borten Moe nekter å vise frem en habilitetsvurdering av sin «gamle bekjent» Karl Erik Haug, da sistnevnte ble utnevnt til ny Nupi-styreleder.

