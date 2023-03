Artikkelen fortsetter under annonsen

Senterpartiets landsmøtet vedtok lørdag at partiet vil gå inn for å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for næringslivet.

Partiet går også inn for å øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, ofte kalt arbeidende kapital.

Dermed fikk Sp-nestleder Borten Moe full støtte for sitt forslag. Han har ledet resolusjonskomité, som har jobbet frem forslaget.

Møre og Romsdal Sp foreslo at Sp skulle heller skulle gå inn for å fjerne hele formuesskatten på arbeidende kapital. Det ble nedstemt 198 mot 100 stemmer.

Buskerud Sp ville at Sp skulle gå inn for å utrede muligheten for å fjerne skatt på arbeidende kapital. Også det ble nedstemt.

Borten Moe har liten lyst til å kommentere vedtaket, men skriver i en sms til DN at avstemningen ble «som ventet».

Hilsen til Sveits

I et intervju med DN før landsmøte, forklarte Borten Moe at han forstår hvorfor mange rike nordmenn har flyttet til Sveits. Med forslag om lavere skattenivå for næringslivet, håper han at flere vil komme hjem igjen.

49 rike landsmenn har tatt med seg 43 milliarder i ligningsformue til Sveits i løpet av kort tid. De bidro med rundt én milliard kroner i skatt årlig til Norge.

– Vi løfter opp og slår ring om det private norske eierskapet. Det må ha tilstrekkelig kraft. For det har noe å si hvor eiermiljøene sitter. Så mye som mulig av den private investeringskapasiteten må virke i Norge. Det er viktig for utviklingen av det norske samfunnet, for verdiskapingen og nye arbeidsplasser, sier Borten Moe.

Han understreket overfor DN at det ikke betyr at han er imot formuesskatten, som bare rammer norske eiere, eller utbytteskatten.

– Men det samlede skattetrykket begynner å nå et tak, grensen for hva som er tilrådelig. Vi vil helst ha det ned.

Utpressingstaktikk

Dette synet møtte motbør hos samarbeidspartner SV og i Rødt.

– Utspillet beror på noen misforståelser. Skattenivået er langt lavere enn i 2013. Så Borten Moe trenger ikke å få panikk. Det er ikke på grunn av skattenivået rike flytter til Sveits, men skattehullene som det er viktig å tette, svarte finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

– Det er svakt å la seg presse av rikes utpressingstaktikk for å få lavere skatt i Norge, sa Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

Høyres nestleder Henrik Asheim sa til DN før helgen at det var fint om Sp endret syn på skattenivå, men at et vedtak i Trondheim har liten betydning.

– Så betyr det lite hva Senterpartiet blir enige om at skal stå på et stykke papir i helgen, når de på mandag går tilbake til regjeringskontorene og styrer på et budsjett som sendte sjokkbølger gjennom hele næringslivet, sa Asheim til DN.

