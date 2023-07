Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har. Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid, sier Venstres næringspolitiske talsperson og stortingsrepresentant, Alfred Bjørlo.

Forsknings- og høyere Ola Borten Moe (Sp) innrømmer brudd på regjeringens habilitetsregler etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberggruppen, meldte E24 fredag.

– Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket. Det virker som det er fritt frem for statsrådene til å gjøre hva de vil. Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig, sier Bjørlo.

Videre sier han at denne saken svekker tillit til regjeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er alvorlig. Jeg forventer at Støre rydder opp i Borten Moe-saken lynraskt, og sørger for en storrengjøring i hele regjeringsapparatets holdning til habilitetsreglene.

Høyres Peter Frølich reagerer kraftig etter at det ble kjent at statsråd Ola Borten Moe (Sp) har brutt habilitetsreglementet og regelverk for aksjehandel.

– Ola Borten Moe har i denne saken utvist svært dårlig dømmekraft. Han har brutt lover og regler som er utformet for å hegne om tilliten til våre demokratiske institusjoner, sier Frølich.

For lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité virker det klart at forvaltningsloven er brutt.

– Det virker klart at forvaltningsloven er brutt., sier Frølich.

– Sorry ass, men han må gå

Partikollega Per Olaf Lundteigen skriver i en sms til DN at han ikke har noen kommentar. «Dette rydder Ola Borten Moe opp i sjøl!», legger han til.

Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne er klar i meningen sin etter at statsråd Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitetsreglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Sorry ass, men han må gå. Hvordan skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikke har vært ryddig om og tatt ansvar for? skriver Liland på Twitter.

Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne mener at Ola Borten Moe må trekke seg som statsråd. (Foto: Geir Olsen/NTB) Mer...

MDGs partileder Arild Hermstad sier til Aftenposten at Støre må be Borten Moe trekke seg.

Mener dette har med egen økonomisk vinning å gjøre

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen må behandle Ola Borten Moes habilitetsbrudd.

– Saken hører naturlig hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Statsministeren og Borten Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten får all informasjon i saken, skriver Haltbrekken i en epost til Aftenposten.

Han mener det er en svært alvorlig sak, og at habilitetsreglene er veldig klare.

– Det er utrolig at Borten Moe har brutt dem, skriver han.

Haltbrekken mener Borten Moe-saken skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det fremstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp, og at han burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en epost til NTB fredag.

Ulstein mer enn antyder at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må bytte ut forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Et enormt tillitsbrudd, sier Dag-Inge Ulstein (KrF) om bruddet på regjeringens habilitetsregler.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier første nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.

Kjøpt aksjer for 3,6 millioner

I januar deltok forsknings- og høyereutdanningsministeren på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen.

Kongsberggruppen eier 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

En oversikt Borten Moe har gitt til E24 viser at han totalt har kjøpt aksjer for 3,6 millioner kroner i ulike selskaper de siste årene som var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer, deriblant i selskapene Kongsberggruppen, gjødselprodusent Yara og Sparebank1 Midt-Norge.

Ola Borten Moe mener det er viktig for ham å rydde opp og vise full åpenhet etter at han har brutt habilitetsreglementet.

– Dette er en alvorlig og pinlig sak. I retrospekt er habilitetsreglementet ikke så vanskelig å forstå, men det er alltid lettere med etterpåklokskap. Hvordan det var mulig, er vanskelig å svare på, sier Borten Moe selv til NTB.

Borten Moe har ikke snakket med statsminister Jonas Gahr Støre, men informert Statsministerens kontor og snakket med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.