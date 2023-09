Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skriver Flems advokat Pan Farmakis til NTB torsdag ettermiddag:

– Han tar Økokrims avgjørelse til etterretning.

Habilitetssaken mot utenriksministeren oppsto etter at hun selv meldte fra om ektemannens aksjehandler mens hun selv satt i regjering.

Torsdag besluttet Økokrim at det ikke er funnet rimelige grunner til å etterforske om det foreligger noen straffbare forhold knyttet til aksjehandlene.

