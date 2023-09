Artikkelen fortsetter under annonsen

Langs hele norskekysten ligger det anlegg som produserer settefisk – smolt – for de store sjøbaserte oppdrettsanleggene. De fleste av dem spyler avfallet fra produksjonen, fiskeskitt, fôr og slam, rett ut i fjorden. Noen med rensing, noen uten.

DN har gransket utslippstillatelsene, kontrollene og avvikene ved om lag 230 settefiskanlegg. Gjennomgåelsen avslører at hvert tredje settefiskanlegg aldri er blitt kontrollert av miljømyndighetene.

Og 70 prosent av dem som er kontrollert, er kun blitt kontrollert én gang.

Når kontrollørene først gjennomførte et tilsyn, fant de avvik ni av ti ganger.

– Det er egentlig sjokkerende at det går så lang tid. Det er et sjokk. Her må man bare gå i sømmene hvor det er skjedd feil, krever SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. SV-toppen har sett DNs omfattende billedmateriale og dokumentasjon på manglende tilsyn, brudd på utslippstillatelser og fravær av en nasjonal oversikt over utslippene fra settefiskanlegg.

Hvordan kan det ha seg at fôr, slam og fiskeavføring kan renne rett ut i Norges største naturperler i årevis, uten å bli stanset?

– Et katastrofalt mysterium

Utstyrt med undervannskamera har DNs fotograf dykket utenfor flere anlegg for å dokumentere bunnforholdene.

DNs Aleksander Nordahl dokumenterte utslippene innerst i norske fjorder:



SV-nestlederen er sjokkert over det han ser.

– Hvordan er det mulig at dette kan skje? Hvor mange kontrollinstanser har forsømt sine plikter? Hvem har vært klar over det? Det oser kontrollsak lang vei, der Stortinget bør komme til bunns i hvorfor lover som ser greie ut på overflaten ikke når ned på havbunnen. For meg fremstår det som et katastrofalt mysterium, sier Fylkesnes.

– Departementet sier til DN at den politiske ledelsen aldri har hatt en samtale om settefiskanlegg. Tror du på det?



– Enten er det feil, og det er selvfølgelig alvorlig. Ellers så er det riktig, og det er tilsvarende alvorlig. Hvorfor har det aldri vært et tema at de omtrent ikke driver tilsyn? Og at tilsynene som føres viser ganske stor dramatikk. Er det noen som har holdt det skjult for politisk ledelse, eller har de visst om det? Det er mange spørsmål som melder seg, sier han.

Oppdrettsselskapet Mowis settefiskanlegg i Øyerhamn på Varaldsøy har sluppet urenset avfall ut i snart 60 år. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Hva bør man gjøre nå?

– Kontroll, kontroll, kontroll. Alt må kontrolleres. I det minste må utslippstillatelsene, de som er tildelt, ivaretas. Så må man gjøre en skikkelig kartlegging av effekten det har hatt på havmiljøet. Det er kritikkverdig at man har gitt en utslippstillatelse som det føres så lite tilsyn på. Og at tilsynene som føres avslører så store avvik.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) svarer på kritikken på vegne av Klima- og miljødepartementet:

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp). (Foto: Per Thrana)

– Dette er foruroligende bilder å se og vi ser alvorlig på saken. Det er viktig å minne om i slike saker: Forurensning er forurensers ansvar, og brudd på loven er brudd på loven. Ved lovbrudd må det sanksjoneres. Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å møte representanter for næringen sammen med Fiskeri- og havministeren, sier hun.

Feil og mangler

«Bedriften produserer mer settefisk enn tillatt». «Virksomheten har ikke overholdt utslippstillatelsen». «Utslippspunktet fra avløpet samsvarer ikke med søknad».

Kun et fåtall av settefiskanleggene som er kontrollert følger forurensningsloven og sin egen utslippstillatelse, viser DNs undersøkelser.

«Manglende renseanlegg». «Mangler rutine for behandling av slam». «Bedriften har renseanlegg kun i deler av anlegget». «Virksomhetens internkontroll [med tanke på] ytre miljø er mangelfull».

89 prosent av kontrollene har avdekket avvik, går det frem av tilsynsrapportene som DN har gjennomgått.

Avvik betyr brudd på vilkår i utslippstillatelsen og manglende etterlevelse av lover og forskrifter, som forurensningsloven, avfallsforskriften og internkontrollforskriften.

På 190 kontroller ble det funnet 535 avvik hos norske settefiskanlegg. Det gir nesten tre avvik i snitt på hvert tilsyn.

Utslippsrør fra et av Mowis settefiskanlegg, her i Bessaker og Vikbukta i Trøndelag. (Foto: Aleksander Nordahl)

Ressursmangel

Hverken Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet har den totale oversikten over utslippstillatelser, kontroller eller brudd og avvik. DN har selv bygget en omfattende database for å få oversikt.

– Det er jo åpenbart miljømyndighetene som har ansvar her, sier Fylkesnes.

Ansvaret ligger i utgangspunktet hos Klima- og miljødepartementet. De har delegert ansvaret til Statsforvalterne, tidligere Fylkesmannen.

– Statsforvalterne peker på for lite ressurser?

– Statsforvalterne har fått det delegert fra sentralstaten. Men Statsforvalterne burde jo reagert. De burde slått alarm. Spesielt når man ser at kontrollene man gjennomføres er så graverende. Så bør miljøministeren gremmes, over at han tillater at våre fjorder og våre hav behandles på denne måten. Det svekker hele grunnlaget kystkulturen vår er bygget på, sier Fylkesnes.

– Hvordan er det mulig at dette kan skje, spør Torgeir Knag Fylkesnes. (Foto: Aleksander Nordahl)

SV krever nå full stans i nye tillatelser til oppdrettsnæringen.

– Man ofrer kyst og fjord for vekst. Sånn har det dessverre vært lenge. Her blir det dessverre satt i system. Med et elendig kontrollsystem, som ikke følges opp, der det er lite konsekvenser, hvor sentrale myndigheter ikke ser ut til å bry seg, der man lar det skure og gå, der skadevirkningene på fjord og kyst øker og øker i takt med mengde biomasse som pøses inn. Dette er stikk i strid med det som er de overordnede føringene fra Stortinget, der målet er renere fjorder. Man skal ha økt kontroll med skadevirkningene, så er det motsatte som skjer, sier han.

– Hva tenker du om at Barth Eide ikke hadde tid til å møte oss?



– Det er veldig rart. Miljøministeren har ikke tid til å møte for å høre om noe som fremstår som en liten katastrofe langs kysten. Det er lenge siden jeg har hørt om noe sånt.

Statssekretær Bjørnstad sier at det myndighetenes ansvar å sørge for at et hensiktsmessig og tilpasset regelverk er på plass.

– Dette mener vi er på plass, sier hun.

– Forurensningsloven er helt tydelig på hvor ansvaret for forurensning ligger, og det er alltid hos den forurensende virksomheten. Saken her gir inntrykk av at bransjens plikt til å overholde krav er avhengig av om myndighetene kommer på tilsyn, noe vi mener blir en helt feil fremstilling all den tid forurensning er forurenser ansvar, sier Bjørnstad.