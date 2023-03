Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag kveld møttes styret i Oslo Ap for å endelig vedta hva fylkeslaget skal mene om ledelsen i Arbeiderpartiet. Partisekretær Øyvind Slåke sendte etterpå følgende melding ut:

– Oslo Arbeiderparti ønsker endringer i partiledelsen og sentralstyret i likhet med flere andre fylkespartier. Valgkomiteen har et stort ansvar foran seg i en krevende tid for partiet.

Som DN omtalte forrige uke ville et samlet styre i fylkeslaget gå inn for større endringer i Ap-ledelsen: De ville bytte ut dagens partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran, og støttet både et comeback for Hadia Tajik som nestleder og at Tonje Brenna blir ny nestleder.

Det var også stor støtte til at fylkeslaget skulle gå ut offentlig med denne beskjeden. Det ble imidlertid bremset. Isteden sendte fylkeslaget bare ut en liten del av konklusjonen i forrige uke, nemlig innspillene om sine lokale kandidater til sentralstyret.

Etter tirsdagens møte er det klart at Oslo Ap litt kryptisk melder at de vil ha endringer.

Valgkomiteen i Ap, som ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, har gitt fylkeslagene frist til 10. mars på å nominere kandidater. Valgkomiteen skal jobbe frem mot Aps landsmøte i mai med å meisle ut Aps nye topplag.

Flere vil ha Brenna

Etter at Tajik forlot Ap-ledelsen i fjor har partiet fortsatt med en vakant nestlederstilling.

Nå peker alle piler mot at Ap-ledelsen skal fortsette som en firerbande, det vil si med to nestledere. Spørsmålet er om valgkomiteen går inn for bare én ny nestleder – eller om den vil gjøre større grep og bytte ut flere.

Østfold Ap har vedtatt en innstilling som åpner for at valgkomiteen bør gjøre endringer i dagens ledelse.

Dersom både Stenseng og Skjæran byttes ut, kan det gi plass til både Brenna og Tajik som nestledere.

Hvis det kun skal én ny nestleder inn, er det duket for nestlederkamp mellom Brenna og Tajik.

Flere har nå gjort sine vedtak, og et flertall av fylkene ønsker Brenna som ny nestleder: Hun får støtte fra eget fylke, Akershus, Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal, Agder, AUF og Aps samepolitiske gruppe.

Hadia Tajik har sitt eget fylkeslag i ryggen, samt Aps homonettverk.

Buskerud Ap vil ha fornyelse

Tirsdag kveld vedtok Buskerud Ap at de ønsker stortingspresident Masud Gharahkhani og Ål-ordfører Solveig Vestenfor til sentralstyret.

– Vil dere ha endringer i Ap-ledelsen?

– Det vi er mest opptatt av, som også valgkomiteen er opptatt av, er at man skal ha et sentralstyre og ledelse som bidrar til fornyelse og representerer bredden. Så har vi tillit til at valgkomiteen vil gjøre en grundig vurdering av både sentralstyret og ledelsen, sier nestleder i Buskerud Ap og gruppeleder i Drammen Ap, Lina Strandbråten.

– Tar dere stilling til nestlederkampen?

– Jeg har ikke noe å legge til utover det. Det er helheten som er viktig for oss. Da må man se på hvordan man skal løse det, sier hun.

Strandbråten sier Støre er fredet som partileder.

– Både Stenseng og Skjæran ønsker gjenvalg. Utelukker vedtaket i Buskerud at en eller begge byttes ut?

– Nå er vi opptatt av at valgkomiteen skal få tilliten til å gjøre sin jobb og de også klarer å se på hele sammensetningen.

– Helhet er viktigst sier dere – hva betyr det?

– At vi må ha en helhet som bidrar til fornyelse og at det representerer bredden i partiet, sier Strandbråten.