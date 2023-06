Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er gode venner, og har en helt spesiell relasjon på grunn av 22. juli.

Slik beskriver kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna sin relasjon til lagdommer Frode Elgesem. Likevel regnet Brenna seg som habil da hun 13. april besluttet å peke på vennen som nytt styremedlem i Wergelandsenteret.

Nøyaktig én måned tidligere, 13. mars, hadde fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet laget en liste over kandidater til nye styremedlemmer. Her står ikke Frode Elgesems navn.

«Notat fra fagavdeling med forslag til navn på styremedlemmer til Wergelandsenteret sendes til politisk ledelse. Frode Elgesem blir hverken foreslått eller vurdert av embetsverket i notatet», står det i en tidslinje regjeringen selv har laget om saken.

Så skjer det noe.

30. mars tar Tonje Brennas høyre hånd, statssekretær Sindre Lysø, kontakt med Frode Elgesem.

– I samtalen jeg hadde med Elgesem den 30. mars, snakket vi om han var en aktuell kandidat til vervet. Det bekreftet han, sier Lysø til DN.

Elgesem forteller at han hadde «to eller tre samtaler» med Lysø før han sa seg villig til å stille som kandidat til vervet.

– Det er ikke noe jeg har søkt på i det hele tatt, og det var derfor jeg tok betenkningstid. For meg var det en ny problemstilling jeg måtte ta stilling til, sier advokaten.

Svarer ikke

DN har spurt både Sindre Lysø og Tonje Brenna om hvordan navnet til Frode Elgesem dukket opp i diskusjonen til styreverv i Wergelandsenteret.

– Den 13. mars 2023 mottar jeg et notat fra embetsverket med forslag på navn til oppnevning av styre- og varamedlem i Wergelandsenteret. Elgesem er ikke blant embetsverkets forslag, og det var en politisk vurdering og avgjørelse å oppnevne ham. Forslaget om Frode Elgesem kom opp som et navn i en diskusjon i politisk ledelse, før jeg kontakter ham den 30. mars, sier Lysø.

Både Lysø og Brenna sier avgjørelsen ble tatt «i politisk ledelse», men svarer ikke presist på spørsmålet om hvem som foreslo Elgesem.

Navnet skal ha dukket opp i et møte Tonje Brenna hadde med sine to statssekretærer, Sindre Lysø og Kjetil Vevle, samt politisk rådgiver Ingrid Marie Vaag Endrerud. I ettertid husker ingen av dem hvem som spilte inn Elgesem.

– Jeg tenkte at jeg var habil overfor Elgesem, og derfor kunne utnevne han til styremedlem i Wergelandsenteret. Det var feil. Både forslaget og konklusjonen om å utnevne Frode Elgesem er mitt ansvar, sier Brenna.

Hun avviser at det er noe uvanlig i at politisk ledelse foreslår andre navn enn hva som blir spilt inn fra embetsverket.

– Problemet her er ikke at jeg ikke fulgte embetsverkets råd. Problemet er at jeg utnevnte Elgesem, uten at jeg på en skikkelig og grundig måte vurderte min habilitet overfor han, sier statsråden.

Kaffemøte på Arendalsuka

Tirsdag morgen fortalte Tonje Brenna at hun hadde «gjort flere feil» i habilitetsvurderinger. Fellesnevneren er at sakene handler om personer og organisasjoner knyttet til 22. juli, der Brenna selv er en av de overlevende.

Brenna sier selv at hun nevnte Frode Elgesem som «en god venn» i samtaler om habilitet med departementsråden i oktober 2021. Likevel viser tidslinjen at de to har hatt kontakt også om andre saker.

16. august i fjor, under Arendalsuka, møtes de to for en kaffe sammen med daglig leder i Raftosenteret, Jostein Hole Kobbeltvedt.

Elgesem er styreleder i den ideelle stiftelsen som årlig mottar penger over budsjettet fra Kunnskapsdepartementet.

To måneder senere blir driftsstøtten til Raftosenteret videreført på samme nivå som i 2022. «Støtten til prosjektet 22. juli og demokratisk medborgerskap videreføres også uendret, der samarbeidet med Utøya as er omtalt», står det i tidslinjen regjeringen har publisert.

Likevel er det først 12. juni i år at Brenna ber om en habilitetsvurdering av sin relasjon til Frode Elgesem. To dager senere konkluderer Kunnskapsdepartementet med at hun er habil overfor Elgesem. Men etter å ha tenkt over saken selv, konkluderer Brenna den 16. april med at hun kjenner Elgesem for godt og derfor er inhabil.

– Legger til grunn at oppnevnelsen er ugyldig

Frode Elgesem sier til DN at han nå er forberedt på å miste styrevervet i Wergelandstiftelsen.

– Hva skjer nå?

– Det vet jeg ikke helt. For min del har jeg lagt til grunn at oppnevnelsen nå er ugyldig, så må den nye settestatsråden gjøre en ny vurdering. Det må departementet avgjøre. Det er i deres hender, sier han.

– Vil du trekke deg fra vervet?

– Det har jeg ikke tenkt på ennå. Jeg har for min del lagt til grunn at oppnevnelsen er ugyldig.

Tonje Brenna sier til DN at hun «er klar for å rydde opp og fortsette i jobben».

– Det at alt dette kretser rundt 22. juli, gjør det vurderinger vanskeligere for deg?



– Jeg er opptatt av å være ryddig i min jobb. Jeg er hver eneste dag redd for å gjøre feil. Min mareritt-sak er egentlig å gjøre feil og gjøre dem knyttet til 22. juli. Her har jeg klart å gjøre begge deler. Det er jeg bare veldig lei meg for. Jeg burde fått disse vurderingene i oktober 2021. Jeg har fått flere påminnelser om hvorfor jeg burde få min habilitet til Frode Elgesem vurdert. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Det er fullt og helt mitt ansvar, sier Brenna.

