I løpet av åtte år i statsministerboligen kjøpte og solgte Sindre Finnes aksjer og derivater for cirka 125 millioner kroner. Det viser en beregning DN har gjort fra listen Sindre Finnes har sendt Stortingets kontrollkomité.

Den nye oversikten oppgir også hvor mye penger Finnes brukte på såkalte derivater. Han kjøpte i all hovedsak bull- og bearprodukter, som er veddemål på om en kurs skal stige eller falle.

Tapte nær en halv mill.

Ved å gjennomgå alle handler som Finnes har gjort gjennom ulike risikable derivater, viser det seg at handlene i sum har bidratt med store tap. Det er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea-fondene som har gjort beregningene, basert på DNs uttrekk av Finnes' handler:

Handler i såkalte «bear»-derivater har gitt et samlet tap på rundt 259.000 kroner.

Handler i såkalte «bull»-derivater har gitt et samlet tap på rundt 222.000 kroner.

Samlet har handlene i derivater gitt et tap på like over 480.000 kroner.

729.000 kroner på to dager

Sindre Finnes' handler i derivater tok seg betraktelig opp under pandemien. Samtidig som Erna Solberg hadde stengt ned landet, inngikk ektemannen Sindre Finnes en rekke veddemål om at indeksen på Oslo børs skulle falle.

I løpet av to dager, 4. og 5. januar 2021, inngår Finnes et stort veddemål:

Tre ganger i løpet av 4. januar 2021 handler Finnes et bear-produkt på den norske indeksen til over 308.000 kroner. Dagen etter, handler han seg ytterligere opp i samme produkt. Denne gangen handler han for 421.000 kroner. Til sammen blir dette 729.000 kroner over to dager.

6.januar selger han unna produktet for omtrent tilsvarende beløp.

Året før, 15. og 18. mai, vedder Finnes om lagt 210.000 kroner på at børsen skal falle.

Tok stor risiko

Til sammen utgjør handlene i derivater om lag en tredel av Sindre Finnes' handler. Veddemålene på at Oslo børs skulle falle utgjorde om lag 5,7 millioner kroner av den totale handelen, viser DNs beregning. Dette inkluderer ikke veddemål i forbindelse med aksjer eller andre indekser.

Bull- og bear-produktene Finnes handlet utgjør en langt høyere risiko enn en vanlig aksje. Dette er fordi de har en innebygget giring som gjør at produktet faller eller stiger i tråd med aksjekursen, ganget med giringen.

Listen Høyre delte 15. september inneholdt ingen kurser eller kjøpspriser, og skjulte derfor hvor store beløp Finnes satset på derivater. Erna Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

«Dermed blir også den potensielle fordelen ved påvirkning av selskapets verdi mye større og det skal mye mindre til før inhabilitet inntreffer sammenlignet med vanlige aksjeinvesteringer», skrev Erna Solberg til kontrollkomiteen på tirsdag.

Handlet for 18 millioner i Norsk Hydro

Aksjen Sindre Finnes handlet desidert mest i er Norsk Hydro. Her hadde han en omsetning på 18 millioner kroner i årene Erna Solberg var statsminister, ifølge den oppdaterte aksjelisten fra Finnes.

Erna Solberg var klar over at ektemannen hadde aksjer i Norsk Hydro, fordi selskapet står på oversikten Finnes oppga til Statsministerens kontor i 2013, og fordi eierskapet er synlig i det offentlige aksjonærregisteret. Det totale omfanget av handler er likevel ikke synlig i registeret, fordi den bare gir et oversiktsbilde ved årsslutt.

De siste ukene har Erna Solberg åpnet for at hun var inhabil i behandlingen av flere store saker som påvirket Norsk Hydro.