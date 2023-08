Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2021 fikk Fremskrittspartiet 250.000 kroner i valgkampbidrag fra Aksjon for borgerlig valgseier (ABV). I år har de mottatt 12 millioner kroner. Verken Frp eller den omstridte organisasjonen vet hvor pengene kommer fra, opplyser styreleder i ABV, Finn Helge Tolpinrud.

– Ønskes ytterligere progresjon for belysning av saken, anbefaler vi uttrykket «follow the money». Hos oss stopper det hos forretningsfører. Vi garanterer at våre givere forblir anonyme. Verken styret i ABV eller mottakere av donasjoner kjenner giverne, skriver han i en epost til DN.

Det vil partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, ha slutt på. Ap-toppen mener det er «demokratisk utfordrende og problematisk» at det er anonyme givere bak pengene:

– Det at bedrifter og enkeltpersoner gir penger i valgkamp er fullt lovlig, men vi må vite hvem der er. Min klare appell til dem er at de bør stå frem. Det som skjer nå utfordrer partiloven og lovens intensjon om at vi skal vite hvem som finansierer politiske partier. Jeg ser ikke hvorfor de som står bak Aksjon for borgerlig valgseier og Frp skal være anonyme.

– Dersom det er slik at dette er lov, at smutthullet finnes, så må vi endre loven. Det skal være full åpenhet om hvem som finansierer valgkamp og politiske partier, sier hun.

Problematisk og unorsk, mener Kjersti Stenseng om hemmelige givere. Nå vil hun endre loven for å sikre åpenhet. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Stenseng sier hun ikke har noen grunn til å tro at det er noe ulovlig bak pengegavene til Frp.

– Men vi vet at dette foregår i andre land. Det ønsker vi ikke i Norge. Vi må forebygge det. Så lenge det er skjulte givere i titallsmillioner-klassen, så åpner det for mistenksomhet og spekulasjoner.

– Dere rekker ikke endre loven før valget?

– Det er på høy tid med en gjennomgåelse av partiloven. Partilovnemda har jo visst om dette siden valget i 2021, og fleste politiske partier ønsker det velkommen. Jeg forventer at det arbeidet starter etter valget, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal vise aktsomhet

I et brev til Frp skriver Partilovnemnda, som skal sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, at den legger til grunn at det er den personen eller organisasjonen som overfører pengene til partiet, som skal regnes som bidragsyter. Det betyr at de ikke mener Frp bryter loven.

Men de utfordrer den, mener leder av Partilovnemda, Eivind Smith. Til VG tidligere i sommer sa han at donasjonene fra Aksjon for borgerlig valgseier «utvilsomt» gir dem «en mulighet for å holde de reelle giverne skjult, noe som er i strid med lovens intensjon». Det var årsaken til at Høyre, Venstre og KrF betalte tilbake penger fra ABV i 2021.

I et brevet fra Partilovnemnda påpekes det at Frp må vise «særlig aktsomhet.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis det er tale om større beløp, bør partiet gjøre den innsamlingsansvarlige oppmerksom på partiets ansvar for at mottatte bidrag er i samsvar med gjeldende lovverk.

Det har Frp gjort, skriver de i en epost til DN.

– Det er et avklart forhold at bidragene vi har mottatt er fullt ut lovlige. Det er selvsagt heller ingen bindinger knyttet til bidragene vi har mottatt. Vi har også søkt avklaringer og fått bekreftet at det ikke er utenlandske givere til Aksjon for borgerlig valgseier, sier generalsekretær og stabssjef i Frp, Finn Egil Holm.

Fremskrittspartiets generalsekretær og stabssjef Finn Egil Holm (Foto: Pia Sønstrød) Mer...

DN har spurt Frp om hvorfor de ikke vil ha åpenhet om hvem som har gitt pengene. Det har de ikke svart på.

Ifølge Aksjon for borgerlig valgseier er det bare forretningsfører Morten Garman som vet hvem som har donert penger. Han er advokat og blant annet styreleder i Color Group, som eier fergeselskapet Color Line.

Åpner for spekulasjon

I vinter avslørte DN hvordan et smutthull i loven gjør det stuerent og lett for utenlandske aktører å gi pengegaver til norske partier. Med enkle grep kan Gazprom, Kina eller utenlandske milliardærer omgå loven som forbyr norske partier å motta penger fra dem. Det eneste de behøver å gjøre er å opprette et selskap i Norge, for så å sluse penger gjennom dem. Det er det samme prinsippet som gjelder for Aksjon for borgerlig valgseier.

Partisekretær i SV, Audun Herning, støtter Stenseng.

– Denne saken viser at det er nødt til å være en gjennomgåelse. Dette er en mekanisme som kun er laget for at rike mennesker skal kunne påvirke norsk politikk gjennom pengegaver uten at de trenger å stå til ansvar for det i offentligheten, sier han.

Ap-topp Stenseng mener anonyme givere åpner for spekulasjon.

– Nå har vi en stor anonym aktør som driver valgkamp i Norge. Det er problematisk. Mange har brukt ordet unorsk, det er jeg enig i. Vi vet ikke hvilke skjulte penger som kan ligge bak.

– Frykter du utenlandske penger?

– Det har de sagt at det ikke er. Det kan vi godt tro på, men vi vet jo ikke. Jeg mener det er problematisk om enkeltaktører har skjulte bindinger i kommunene. Det kan være selskaper eller en stor aktør som vil etablere seg i en kommune, og har interesse å påvirke i en arealplan. Det kan være en stor aktør som vil fjerne eiendomsskatten. Og det er lov. Enten man vil bidra til Frp eller andre, men man må stå frem, mener hun.

– Du vil tvinge dem frem?

– Jeg vil først og fremst at de skal stå frem selv. Jeg tror, og dette blir spekulasjon, at dette er rike og mektige folk. Det er ikke verre for dem å stå frem med sine synspunkter enn alle andre som gjør det.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, mener hemmelige givere åpner for spekulasjon og ber donorer stå frem i offentligheten. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Kritikere sier at man heller ikke vet navnet på alle som gir penger til LO før LO gir penger til Ap?



– Det er sludder. Det er full åpenhet rundt LO og LOs regnskaper og penger. Det er riktig at man ikke gir ut fulle medlemslister, enten det er i politiske partier eller fagforeninger, men LOs medlemmer er folk som er medlem i fagforeninger knyttet til arbeidsplassen der de bor. Det er helt uproblematisk å ettergå hvem de er. De pengene blir bevilget i åpne, demokratiske fora. Det er også full åpenhet om LOs påvirkning i Ap og styrer de sitter i. Mens Frp kritiserer bindinger mellom Ap og LO, så driver de selv med skjulte bindinger.

Generalsekretær i Frp, Finn Egil Holm, er forelagt Stensengs uttalelser. I en epost skriver han at Frp ønsker en utredning av partiloven velkommen.

– Da må vi også få avklart om bindingene mellom LO og Ap er i tråd med loven og hvordan man ønsker at den skal være. Det mangler åpenhet om hvilken politikk LO får for sine penger. Det vi vet er at de har stor innflytelse, sier han.

Holm sier at alle er tjent med en gjennomgåelse av lovverket. Før den tid har partiet planer om å ta imot hver eneste krone fra Aksjon for borgerlig valgseier.

– Inntil en slik helhetlig utredning er på plass ønsker vi alle bidrag til FrP og vår vedtatte politikk, og som i er i tråd med partilovens bestemmelser, velkommen. Samtidig forutsetter vi at partilovnemnda følger opp eventuelle brudd på både rapporteringsplikt og bindinger, slik de har vært oppmerksom på i flere år, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.