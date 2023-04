Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag klokken 12.30 møter valgkomiteen i Arbeiderpartiet, Peggy Hessen Følsvik, pressen for å legge frem innstillingen til Aps nye topplag.

Støre får følge av Kjersti Stenseng som partisekretær, og to nye nestledere: Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) og næringsminister Jan Christian Vestre (36).

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte pressen og la frem forslag til Aps nye ledelse. (Foto: Hanna Hjardar) Mer...

Om denne ledelsen velges på landsmøtet i starten av mai, består Aps nye topplag av fire personer fra Østlandet: Støre og Vestre fra Oslo, Brenna fra Akershus og Stenseng fra Innlandet.

Anette Trettebergstuen, fra Innlandet, får fortsette som leder av Aps kvinnenettverk. Dermed er fem sentrale verv i Ap besatt av østlendinger.

– Det har vært et mål for oss å innstille på et sentralstyret som speiler landet på en god måte, sier Følsvik under pressekonferansen.

Den nye Ap-ledelsen vil også bestå av to mangemillionærer, i Støre og Vestre.

– Begge er navn, særlig Jan Christian, som er godt kjent og veldig populær ute i partiorganisasjonen vår. Vårt mål er å løfte frem de beste, sier Følsvik på spørsmål om hvordan folk flest ville forholde seg til dette.

Dramatikk

Det har vært jobbet hardt i Arbeiderpartiets valgkomité det siste døgnet. I går kom nyheten om at tidligere nestleder Helga Pedersen stiller som ny partisekretær hvis partiet vil. Fredag morgen annonserte dagens nestleder Bjørnar Skjæran at han trekker seg som nestleder.

I går kveld hadde valgkomiteen et langt og krevende møte. Fredag morgen møttes den på ny på Youngstorget.

Etter dagens møte ble innstillingen enstemmig.

Valgkomiteen velger å ikke innstille tidligere nestleder Hadia Tajik til sentralstyreplass, men velger heller Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til å representere Rogaland.

Flust av statsråder

Flere statsråder får fortsette i sentralstyret, blant disse arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, helseminister Ingvild Kjerkol, olje- og energiminister Terje Aasland og fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, får fortsette. Det samme får Tore O. Sandvik fra Trøndelag.

Stortingspresident Masud Gharahkhani blir ny i sentralstyret, som representant fra Buskerud.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Strid om partisekretær

Etter det DN kjenner til har det siste slaget i valgkomiteen stått om hvorvidt dagens partisekretær Kjersti Stenseng fra Innlandet skal byttes ut med Helga Pedersen fra Finnmark.

Ifølge TV 2 har valgkomiteen hatt en intern votering. Der fikk Pedersen fire og Stenseng syv stemmer. Men da det ble klart at Pedersen var en kandidat, har Finnmark Ap snudd, og ga heller sin støtte til henne. Det ble torsdag omtalt som en «game changer» inn i komiteens arbeid.

Med Skjæran ute av kabalen, mangler Ap-ledelsen representasjon fra nord. Et grep som har vært diskutert i valgkomiteen, var om stortingsrepresentant Cecilie Myrseth kunne bli ny kvinnepolitisk leder. Slik ble et ikke.