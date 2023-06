Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hater å gi Trygve Slagsvold Vedum rett i noe som helst, men her traff han faktisk blink, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H).

Og nei, hun referer ikke til lakseskatten.

Lunde viser i stedet til finansministerens nasjonalbudsjett for 2023. I nasjonalbudsjettet står det at «den siste tiden har prisveksten tatt seg opp også på norskproduserte varer og tjenester, også utenom strøm» i tillegg til den importerte prisveksten.

Hun trekker også frem at Vedum i fjor oktober uttalte følgende om bruken av oljepenger:

– Å bruke mer penger nå vil skape nye problemer, fordi vi risikerer å bidra til at lønns- og prisveksten holder seg så høy at sentralbanken må øke renten mer og raskere enn nødvendig, sa finansministeren den gang.

Lunde mener dette slår hull på LOs kritikk av Norges Banks rentegrep, etter at fagforeningen gikk knallhardt ut mot den doble rentehevingen på torsdag.

– Renteøkningene har vært altfor aggressive det siste året uten at det har hatt noen nevneverdig effekt på prisveksten. Det er fordi inflasjonen kommer utenfra, utdypet sjeføkonom Roger Bjørnstad til DN.

Lunde mener på sin side at inflasjonen ikke bare kommer fra utlandet, men også som følge av oljepengebruk innad i Norge.

– Likevel valgte regjeringen å maksimere ut oljepengebruken da de la frem revidert budsjett i våres – og da er det helt utrolig at LO, en av regjeringens fremste støttespillere, skylder på sentralbanksjefen.

Skaper røykteppe

Næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo for Venstre mener LO ønsker å beskytte regjeringen.

– Det kan se ut som LO nå har panikk for at den regjeringen de støtter, er i ferd med å miste kontrollen på norsk økonomi – og at LO forsøker å beskytte regjeringen ved å legge ut et røykteppe i form av knallharde angrep på Norges Bank – som bare gjør jobben sin.

Han retter også skyts mot LOs øvrige næringslivspolitikk.

– Når vi samtidig vet at LO har en stadig mer aggressiv retorikk mot norsk næringsliv, og har «heiet frem» stadig høyere skatter på norsk eierskap i bedrifter, som kommer på toppen av pris- og renteøkning for hele næringslivet – så er det all grunn til å «slå alarm» mot det dagens LO-ledelse driver med.

