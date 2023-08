Artikkelen fortsetter under annonsen

Hotellinvestor Petter Stordalen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møttes til debatt i DN-teltet i Arendal torsdag kveld.

Førstnevnte har over 13.000 ansatte og en formue på 28 milliarder kroner, ifølge Kapital. Sistnevnte inntok rollen som finansminister i oktober 2021 og legger vilkårene for finanspolitikken og næringslivet.

Siden Vedum inntok regjeringskontorene har nordmenn opplevd et inflasjonspress man ikke har sett siden 80-tallet. Samtidig har en rekordsvak kronekurs, og økte skatter preget tiden som finansminister – og tiden som hotelleier.

I DN-teltet møtte de DN-journalist Jorun Sofie F. Aartun og kommentator Anita Hoemsnes. Temaene var skatt, Sveits-flytting og polariserende debatter.

Åpenbaring

Stordalen legger ikke skjul på at han ikke alltid er enig i politikken Vedum legger frem, men han har hatt en åpenbaring etter Vedum ble finansminister.

– Det interessante er at man som finansminister får gjort veldig lite på fire år, fordi du har et embetsverk som skal utøves. Da skjer det ikke mye. Helt til denne mannen kom, her er det masse gjennomføringskraft. Jeg sier ikke at jeg elsker pakken han kommer med, men det går - og det skal han ha, sier Stordalen.

For Vedum har fått økt skattene og avgiftene. Til og med innført en splitter ny skatt, grunnrenteskatt på havbruk. Det er blitt et tema det siste halvannet året, når én etter én milliardær har flyttet fra Norge – og flere av de har pekt på økte skatter.

Vedum innrømmer at debatten om Sveits-flyktningene ble større enn han hadde sett for seg.

– Selvfølgelig, den debatten ble større enn det vi så for oss. Jeg har vært i regjering en gang før, i 2012 og 2013, da var formuesskattenivået høyere. Hadde vi hatt de samme satsene som da, hadde det vært to milliarder mer i til fellesskapet, sier Vedum, som står støtt på at det er bedre med en formuesskatt enn å ha statlig eiendomsskatt, slik mange andre land har.

Telefonsamtalen som aldri kom

Stordalen er kjent som hele Norges hotellkonge, men flere tusen av hans ansatte og investeringer befinner seg over landegrensen. Stordalen har investert milliarder i Sverige de siste 20 årene, og har over 8000 ansatte der.

Det har ikke gått den svenske finansministeren forbi, som ifølge Stordalen har ringt ham. Stordalen innrømmer at han ble noe «starstruck» da hun ringte.

– Det var rett før jeg åpnet en øl, og da ringte den svenske finansministeren. Hun var bare opptatt av hvordan det gikk i Sverige, og hva vi kunne gjøre sammen. De var genuint opptatt av den næringen jeg var i – vi var litt sammen om disse greiene, sier Stordalen.

Det har derimot ikke Vedum gjort.

– Det er litt dumt egentlig. Det er jo noe jeg gjør mye for jeg kjører mye bil. Det er noe av det mest nyttige verktøyet jeg har, sier Vedum, som med et glis legger til at han har kontaktet mange av Stordalens konkurrenter.

Redd for konsekvensene

Stordalen er en av milliardærene som har hele veien vært tydelig på at han ikke vil flytte, han vil heller være hjemme og «fighte» for en bedre næringslivspolitikk.

– Det er Norge som har gitt meg muligheten til å bygge det jeg har bygd. Norge er det beste landet å bo og virke i, og jeg vil heller påvirke rammevilkårene her, sier Stordalen.

Han legger samtidig til at han frykter de langsiktige konsekvensene av at nordmenn flytter ut.

Vedum på sin side sier det er viktig å ta valg, og prioritere.

– Vi har prioritert hardt. 80 prosent av befolkningen har fått mindre skatt, det kommer litt bort fordi den 20 prosenten som har fått mer, kommer mest frem. Det er et politisk valg, som vi mener er rett, sier Vedum.

– Hvorfor må bedrifter med røde tall, eller oppstartsbedrifter som går med underskudd, betale formuesskatt?

– Alle lag av befolkningen må bidra, sier Vedum. Han peker på at en andel på 13,1 prosent av de som har en formue på over 736 millioner, er definert som under fattigdomsgrensen til EU på inntekt i Norge.

– Mange med store formuer, har veldig lav inntekt. Da må man ha et skattesystem som gjør at de bidrar, sier Vedum.

Hardere debatt

De to duellantene er kanskje uenig om skattetrykket, men når det gjelder debattklimaet er begge enige om at det er blitt hardere. «Ta de rike», «baroner», og «velferdsprofitører» – er ord som er blitt flittig brukt i skatteflykningsdebatten.

– Hvis de i salen her teller man hvor mange ganger ordene er blitt brukt, så vil jeg påpeke at jeg ikke har brukt ordet «riking» én gang her. Du finner ikke disse ordene fra meg, sier Vedum.

– Jeg reagerer på at det brukes harde ord i debatten, også tror jeg maskinen som heter sosiale medier girer opp dette, sier legger han til.

Ordlyden er ifølge Stordalen noe nytt.

– Det jeg opplever som jeg ikke opplevde tidligere, er at det er blitt en polarisering. «Oss mot dem», som jeg ikke kjenner igjen, sier Stordalen.

Aksjehandling på Stortinget

Det har i løpet av våren og sommeren vært flere politikere som har gått grunnet habilitetsbrudd. Sist ute var Ola Borten Moes, som gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha innrømmet kjøp av våpenaksjer. Det var et klart brudd på regjeringens habilitetsregler.

Spørsmålet som flere har stilt seg i etterkant er om stortingspolitikere bør få lov til å handle aksjer.

– Stortinget må få svare for seg selv, men for en statsråd er det nesten helt umulig. Med noen unntak, som for eksempel familieselskaper. Det må være mulig å kombinere å ha næringslivsbakgrunn og være statsråd, men å handle aksjer i stor stil er vanskelig – det er i utgangspunktet ikke feil, men det er lett å trå feil, sier Vedum.

Det er Stordalen enig i.

– Det er veldig vanskelig. Det er mange saker som behandles og det blir stilt så mange spørsmålstegn. Jeg mener jo også at Trygve forvalter ett par viktige eierskap, blant annet DNB. Vi skal være klar over viktigheten av staten som eier der, som skapte den forutsigbarheten og tryggheten vi som nasjon måtte ha for å dra AS Norge gjennom pandemien. Vi må ikke komme i den situasjonen der vi blir et land av filialforetak, sier Stordalen.