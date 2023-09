Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er riktig at Anniken ba meg om å ligge unna våpenaksjer. Samtidig ble alle kjøp og salg i Kongsberg og Kitron utført på bakgrunn av Investtech sin tekniske modellportefølje. Jeg antok at dette, kombinert med relativt beskjedne aksjeposter og vanntette skott, var innenfor rammen av aktsomhet, skriver Ola Flem i en epost til VG.

Både Kongsberggruppen og Kitron leverer avansert høyteknologi til våpenindustrien.

– Det var feil, og det beklager jeg, skriver han videre.

Flem sier til avisen at han bare hadde offentlig informasjon tilgjengelig, og at han ikke har handlet på bakgrunn av informasjon han hadde fått fra sin ektefelle.

– Både Rec Silicon og Magseis Fairfield kjenner jeg godt etter å ha sittet med aksjeposter i disse selskapene over flere år, i lange perioder i tap. Jeg gjorde derfor handler når jeg så bevegelser i aksjekursen, eller når jeg oppfattet at aksjen var billig, skriver han.

Onsdag ble nyheten kjent da Huitfeldt selv gikk ut og beklaget at hun ikke hadde gjort seg kjent med ektemannens aksjehandel mens hun har vært statsråd.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg opplysninger om min manns økonomiske aktiviteter, sa hun.