– Vi trenger en nødbrems for privatisering der private tilbud truer vår felles helsetjeneste, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet.

I en uttalelse som skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte lørdag, foreslås det innstramminger som kan få konsekvenser for tilbydere av private helsetjenester.

Dersom forslaget går gjennom, innebærer det at Arbeiderpartiet vil:

* Regulere det private helsemarkedet strengere gjennom en omsetningsavgift på helseforsikringer

* Få på plass en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester når slike etableringer svekker nødvendig tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjene

Refser Høyre

Det er Myrseth som har jobbet for forslaget.

Da hun gikk på talerstolen på landsmøtet fredag, refset hun helsepolitikken Høyre førte da de styrte regjeringskontorene.

– Høyre brukte regjeringsmakta til å åpne døra på vidt gap for privatisering i helsevesenet, og satt stille og så på at kapasiteten ble utfordret i det offentlige. Det samme ønsker de å gjøre i mange kommuner. Nå må det ryddes opp, sier hun.

«Den norske spleisen»

Myrseth mener at den eneste helseforsikringen vi trenger, betaler vi gjennom skatt.

– Det er den norske spleisen som gjør at naboen, ungene i klassen, og alle får helsehjelp uavhengig av pengeboken og hvor du bor. På venterommet og akutten er vi alle like, sier hun.

– De som trenger hudlege, må vente lenge fordi vi mangler hudleger. Har du penger kan du ordne deg privat. De som kan betale, går foran i køen. Det kan vi ikke sitte å se på.

