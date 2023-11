Artikkelen fortsetter under annonsen

− Jeg har et psykisk helseproblem, sier stortingsrepresentanten Bjørnar Moxnes til VG.

Til avisen innrømmer han å ha gjennomført fem tyverier fra en matbutikk i Oslo. Han har godtatt et forelegg fra politiet, og forteller at han har psykiske helseproblemer.

Moxnes var frem til i sommer leder i partiet Rødt, da han ble tatt for å stjele et par solbriller på Oslo lufthavn. Etter enorm medieoppmerksomhet ble han først sykmeldt, før han så trakk seg fra det politiske vervet. Til VG sier han nå:

– Jeg har hatt noen vanskelige år personlig, som har gitt utslag i selvdestruktiv adferd.

Og:

– Det er vanskelig å si offentlig, men nå gjør jeg det. Det siste utslaget av dette har dere i denne siste saken, et annet så dere i sommer, sier han.

Anmeldt til politiet

VG kontaktet Rødt-politikeren før helgen angående en politianmeldelse mot ham, skriver avisen. Anmeldelsen skal gjelde flere nye tyverier fra en dagligvarehandel i Oslo i oktober og november. Politiet skal ha mottatt anmeldelsen i forrige uke.

– Han har mottatt et forelegg for fem overtredelser av straffeloven § 321 (tyveri), som han har vedtatt, sier politiadvokat Maria Helene Husebye Fossen til VG.

– Det er tale om små beløp hver gang, under 500 kroner. Vi har ikke fått opplyst av butikken eksakt pris på varene, fortsetter Fossen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge forelegget fra politiet, som VG har fått innsyn i, er det snakk om til sammen seks pakker ost og en pakke salmalaks, fordelt på de fem tilfellene.

– Det synes ikke på utsiden hvordan jeg egentlig har hatt det. Som politiker har jeg trening i å holde masken. Jeg har heller ikke vært god på å fortelle de nær meg hvordan jeg egentlig har det, sier Moxnes i intervjuet med VG.

Her tar Rødt-politiker Bjørnar Moxnes med seg et par solbriller fra taxfree Videoovervåkning fra taxfree på Gardermoen viser at Rødt-politiker Bjørnar Moxnes tar med seg et par med solbriller fra butikken. 02:20 Publisert: 06.07.23 — 10:52

Psykisk helseproblem

Moxnes var inne til avhør hos politiet i Oslo fredag:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er skikkelig vanskelig å innrømme for meg selv og alle andre at jeg har et psykisk helseproblem. Men det både vil – og skal – jeg gjøre noe med. Det får jeg også hjelp til, sier Moxnes til VG.

Til avisen sier han at han mottok et forelegg på 15.000 kroner, som han sier han godtok på stedet:

– Jeg har det vondt. Det som holder meg oppe, er støtten fra folk rundt meg, sier han og legger til:

– Men det er også ekstra vondt fordi dette sårer nettopp dem. Det er viktig for meg å si at dette er mine handlinger som jeg alene har ansvar for. Og det er mitt ansvar å ta tak i dette og få profesjonell hjelp. Det er jeg i gang med.

– En alvorlig sak

Moxnes sier han nå «trenger ro», og opplyser om at han fra mandag er blitt sykmeldt av sin lege til 27. november.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes skal få den støtten han trenger av partiet.

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, sier Marie Sneve Martinussen til VG.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.