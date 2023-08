Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i, var laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberggruppen, skriver E24.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Finnes til nettavisen.

Han vil ikke svare på spørsmål om habiliteten til Solberg og ber om at de henvender seg til Høyre-lederen om dette.

Erna Solberg visste om aksjene

DN har også stilt spørsmål til Solberg om Finnes’ aksjehandler i årene hun var statsminister. Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen har svart på vegne av Solberg.

- Hun har vært kjent med at han eier aksjer, og da hun tiltrådte var hun opptatt av at han skulle ha dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse spørsmålene, slik at de både kunne orientere om regelverket og bistå med å vurdere hennes habilitet, skriver Husabø Fossen i en epost til DN.

Har Erna Solberg hatt kjennskap til hvilke selskaper han eier og på hvilket tidspunkt?

- Hun har kjent til hvilke selskaper han har eid aksjer i og om det har vært større eller mindre eierposter.

Ifølge Husabø Hossen orienterte Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide både ved Solbergs tiltredelse i 2013 og senere.

Han påpeker også på at Solberg i sin tid som statsminister meldte seg inhabil i flere ulike saker.

– I løpet av tiden som statsminister meldte Erna Solberg seg inhabil i flere ulike saker. Det gjaldt for eksempel saker som berørte Marine Harvest, fordi hennes søster jobbet i ledelsen i det selskapet. Vi er ikke kjent med noen saker hvor hun var inhabil på grunn av Sindre Finnes' aksjeeierskap, skriver pressesjefen.

Flere habilitetssaker

Tidligere i sommer måtte Ola Borten Moe (Sp) gå av som statsråd da det ble kjent at han har vært inhabil og kjøpt aksjer. I tillegg har Anette Trettebergstuen (Ap) måttet trekke seg som kulturminister på grunn av inhabilitet da hun utnevnte venner til flere styreverv.

Onsdag kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt at hun har vært inhabil uten å vite om det på grunnlag av mannens aksjehandel.

Det har også kommet frem at Tonje Brenna (Ap) var inhabil ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Det har også kommet frem at Tonje Brenna (Ap) var inhabil ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Både Brenna og Huitfeldt har fått lov til å fortsette i regjeringen.