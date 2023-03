Tidligere Ap-politiker mener Støre og Vestre gjør for lite for å hindre Sveits-flukten Tidligere statssekretær Rikke Lind går hardt ut mot statsministeren, næringsministeren og LO-lederen. – Jeg håper ikke de føler at de må distansere seg fra de rike fordi de er rike selv, men man kan jo lure, sier hun.

6 min Publisert: 12.03.23 — 08.04 Oppdatert: 14 timer siden