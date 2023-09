Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen kom den fullstendige listen over Sindre Finnes' verdipapirhandler. Mens kona Erna Solberg var statsminister, gjennomførte han totalt 3640 transaksjoner, ifølge hans egen oversikt.

Fondsforvalter Jan Petter Sissener tror nesten ikke det han ser.

– Jeg har fordømt Huitfeldt og ektemannen hennes, så jeg kan ikke si noe annet enn at dette er helt forferdelig. Det må være noe galt med oppdragelsen til folk, når de vedtar verdens strengeste regler for finansbransjen, men ikke kan holde styr på eget hus og regelverk.

Sissener understreker at han ikke vet om det er snakk om noe lovbrudd, men at ektemannen til statsministeren uansett må skjønne at han ikke kan være daytrader på Oslo Børs, og at Solberg må ha kontroll.

– Jeg synes det er helt på trynet. Jeg er rett og slett sjokkert over omfanget, sier Sissener.

Nå mener Sissener at Solberg må vurdere sin rolle som partileder og statsministerkandidat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mener du at Solberg må gå?



– Jeg sa at Huitfeldt må gå, så det er vel implisitt. Det samme må gjelde for Erna, for dette er nesten verre, sier Sissener.

På en pressekonferanse fredag morgen sa Erna Solberg at ektemannen ikke har vært ærlig med henne om omfanget av aksjehandelen. På spørsmål om hvorfor hun ikke går av som Høyre-leder, svarte Solberg følgende:

– For det første har vi konstatert at det er et sted jeg ville gjort en annen vurdering hvis jeg hadde visst det jeg vet i dag. For det andre er det et spørsmål Høyre tar stilling til selv.

– En veldig trist sak

– Dette synes jeg virker som en veldig trist sak. Hun er åpenbart blitt lurt av mannen sin, først og fremst, sier Kristin Clemet, leder for den liberale tankesmien Civita.

– Bør dette få noen konsekvenser for Solberg?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Konsekvenser? Hva tenker du på?

– At hun må gå av, for eksempel.

– Som Høyre-leder? Det må Høyre bestemme, det er de som bestemmer om de har tillit til henne. Jeg har ikke mistet tilliten til henne som politiker, hun er rett og slett blitt lurt. Det er ikke så lett å forsikre seg mot.

En veldig trist sak, sier Civita-leder og Høyre-støttespiller Kristin Clemet. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Er denne saken verre enn Huitfeldt-saken?

– Det er en helt annen sak, og jeg vil ikke sammenligne de sakene. Det er for tidlig for meg, jeg må tenke over det. Erna Solberg har åpenbart iverksatt de tiltakene hun skulle iverksette, men hun er blitt lurt. Det er forskjellige saker, og jeg er ikke beredt til å rangere dem nå.

Solberg: Inhabil

Flere medieavsløringer har vist at Solberg lenge har underkommunisert omfanget av Finnes' kjøp og salg av enkeltaksjer på Oslo Børs.

Dette sa Sindre Finnes om egne aksjer i 2022 DNs Tore Gjerstad intervjuet Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes under Arendalsuka 2022. 01:16 Publisert: 07.09.23 — 03:52

Solberg har etter hvert vedgått at ektemannen handlet oftere enn hun trodde. Hun har likevel hevdet hun hadde tilstrekkelig informasjon om aksjehandlene, til å kunne løpende vurdere sin habilitet som statsminister.

Solberg innrømmer nå at hun likevel har var inhabil i flere saker, og legger skylden på ektemannen:

Hun sier Finnes har skjult sannheten om aksjehandlene for både henne og regjeringsapparatet.

– Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og Statsministerens kontor. Det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet som statsminister, sa Solberg på en pressekonferanse fredag.

– Jeg har trodd at både jeg og SMK visste nok om hvor han hadde aksjer, til å vurdere min habilitet. Den oversikten Sindre nå har laget viser et helt annet bilde. Antallet kjøp og salg er betydelig. Jeg har ikke hatt muligheten til å ettergå alle saker jeg kan ha vært inhabil, fortsatte hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.