Det opplyser Huitfeldt selv på Facebook.

– I dag har jeg gitt valgkomiteen i Akershus Ap beskjed om at jeg ønsker å forsette som leder i fylkespartiet. Samtidig har jeg skrevet til dem at jeg ikke søker gjenvalg i partiets sentralstyre. Etter 25 år i sentralstyret, fra 2002 pluss fire år som AUF-leder 1996-2000, er det på tide å gi Akershus en ny stemme i Arbeiderpartiets øverste organ. Jeg er fullt motivert til å stå på for Akershus Ap i tida som kommer, skriver hun.

Plass til Brenna?

Det var Romerikes Blad som først viderebrakte nyheten. Avisen mener dette baner vei for kunnskapsminister Tonje Brenna, også fra Akershus Ap, som ny nestleder i partiet. Nestlederen har også plass i sentralstyret.

Brenna er av flere kommentatorer ansett som en favoritt til å bli ny nestleder ved siden Bjørnar Skjæran, som ønsker å fortsette i sitt verv. Han har vært eneste nestleder etter at Hadia Tajik trakk seg for et år siden på grunn av en pendlerbolig-sak.

Partileder Jonas Gahr Støre har sagt at det er gode argumenter for at partiet igjen skal ha to nestledere.

AUF har alt gitt sin støtte til Brenna, som tidligere var generalsekretær i ungdomspartiet. Kommentatorer peker på Brenna som en samlende figur.

Ønsker Tajik

Men også Tajik har meldt seg på i kampen. Tajik er ønsket som ny nestleder av Rogaland Ap, opplyste fylkesleder Frode Fjeldsbø denne uka.

Han sitter også i valgkomiteen, som skal gi en innstilling til ny partiledelse.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet, sa Tajik i en kommentar.

Men dagen etter innstilte fylkesstyret to andre kandidater til sentralstyret: Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland.

Usikkerhet om partisekretæren

Det er også knyttet spenning til hvorvidt partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter i vervet. Det er foreløpig ikke kjent om hun ønsker å fortsette. Stenseng har vært partisekretær siden 2015.

Valget av partiledelse og sentralstyre skjer på Arbeiderpartiets landsmøte 4.-6. mai. Partiet sliter med svært dårlige meningsmålinger og interne motsetninger i viktige saker, som håndteringen av de høye strømprisene.

Flere mener det er behov for fornyelse i partiledelsen, og at det må bli færre statsråder i sentralstyret.

