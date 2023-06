Artikkelen fortsetter under annonsen

Brenna erklærer seg også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS, en stiftelse som drifter Utøya.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig, og det beklager jeg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Brenna utnevnte Elgsem til styremedlem av Wergelandssenteret i mai i år. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. De har holdt kontakten og blitt gode venner, skriver regjeringen i en pressemelding.



Brenna sier at hun etter en helhetsvurdering har kommet fram til at hun er inhabil overfor Elgesem.

Kunnskapsministeren har også konkludert med at hun er inhabil overfor tre personer i styret i Utøya AS, som beskrives som nære venner. De tre er Brennas tidligere samboer Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet. Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS, står det i pressemeldingen.

Støre har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til Brenna.

– Tonje har gjort flere feil knyttet til habilitet. Det er alvorlig, og det har hun beklaget. Jeg er glad for at Tonje er åpen om disse feilene og selv har tatt initiativ til å rydde opp, sier Støre i en kommentar til NTB.

– Jeg har hatt en grundig samtale med Tonje om denne saken. Jeg tror på det hun sier, og jeg har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, sier han videre.