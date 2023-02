Artikkelen fortsetter under annonsen

Medlemmer av regjeringen har tilgang til bil og sjåfør gjennom Politiets sikkerhetstjenestes biltjeneste.

Retningslinjene slår fast at den ikke er en alminnelig sjåførtjeneste, men et sikkerhetstiltak for å redusere sårbarhet under transport.

I fjor måtte to statsråder innberette bruk av biltjenesten som skattepliktig, opplyser Statsministerens kontor (SMK) til DN. De to er Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Dette gjaldt noen få kjøreoppdrag for statsrådene Vedum og Tvinnereim i 2022. Begge oppfattet at kjøreoppdragene var i tråd med retningslinjene som gjaldt på det aktuelle tidspunktet og har bidratt til at oppdragene ble innberettet som skattepliktige da det viste seg at dette ikke var tilfelle, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse på SMK.

– For Vedum gjaldt det kjøreoppdrag til og fra hytta i Innlandet. Denne kjøringen var knyttet til arbeid i Oslo, men deler av strekningen ble vurdert som skattepliktig. For Tvinnereim gjaldt det fire private reiser i Viken.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på regjeringens budsjettkonferanse.

Nye regler

Nylig strammet Statsministerens kontor inn retningslinjene for bruk av biltjenesten.

I de nye retningslinjene kommer det frem at SMK kan kreve vederlag dersom tjenesten brukes i strid med retningslinjene, «for eksempel til et privat selskap utenfor større bysentra eller fra arbeidsplassen til hytta».

– Det er ingen som har måttet betale for uriktig bruk etter vederlagsbestemmelsen. Vi har imidlertid innberettet bruk av biltjenesten som skattepliktig etter disse retningslinjene, for to personer, sier Hjukse.

Hjukse sier regjeringens retningslinjer videreutvikles og revideres fortløpende, uavhengig om det oppdages brudd, misforståelser eller lignende.

– Utgangspunktet er at biltjenesten kan brukes til transportoppdrag som er anbefalt ut fra sikkerhetsfaglige vurderinger. Dette har ligget fast over tid. Kjøring til hytta eller til private formål vil derfor være korrekt bruk av tjenesten der slik sikkerhetskjøring er anbefalt.

Skjønte at det var feil

– I fjor gjorde jeg feil med hensyn til fire reiser med departementenes biltjeneste. Jeg brukte biltjenesten for reise til kjæresten min, sier Tvinnereim.

– Jeg gjorde dette i den tro at det var i henhold til reglene, men skjønte etterpå at det var feil og en skattepliktig fordel, og jeg meldte deretter reisene inn til beskatning.

Tvinnereim sier hun er glad for at hun fikk muligheten til å rydde opp ved å betale skatt for fordelen hun fikk.

– Jeg er også glad for at reglene siden da er blitt tydeligere, sier Tvinnereim

Vedum har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser fredag.