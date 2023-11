Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet som kommer fredag, tar regjeringen grep for å hjelpe til slik at norske bedrifter kan være med på gjenoppbyggingen av Ukraina.

Regjeringen vil i dag foreslå et midlertidig unntak fra krav om bankmedvirkning i eksportordningen til Ukraina i perioden 2024 til 2027, får DN opplyst.

Det er Eksporfinansiering Norge (Eksfin) som forvalter garantiordningen for fremme av norsk eksport i utviklingsland.

Maksgrensen for eksponering blir satt til 630 millioner kroner, og det er foreslått 20 prosent tapsavsetning. Det utgjør 126 millioner kroner.

Les også: Det er nå det gjelder

Det betyr at staten tar hele risikoen for lånefinansieringen av prosjektene som får støtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere norske bedrifter har sagt at de er villig til å bidra i Ukraina, men har etterlyst nettopp finansiering og risikooavlastning.

- Privat sektor vil spille en stor rolle i gjenoppbyggingen av Ukraina, og norske bedrifter har mye å bidra med, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Dette kommer i tillegg til den vedtatte Nansen-pakken på 75 milliarder, som et flertall av partiene på Stortinget samlet seg om i februar i år.

- Det er enighet blant vestlige land om at gode risikoavlastningsmekanismer i første omgang vil være det viktigste verktøyet for å sikre deltakelse fra privat sektor i gjenoppbyggingen. Norge bidrar til internasjonale ordninger, og vi ønsker også å bidra på nasjonalt plan, sier Vestre.

NHO: Noe vi har etterlyst

NHO har opprettet et ukrainanettverk for bedrifter som er engasjerte i gjenoppbyggingen av Ukraina, og NHO deltok nylig på ReBuild Ukraine i Warszawa.

NHOs Idar Kreutzer. (Foto: Gorm K. Gaare) Mer...

Idar Kreutzer, direktør for internasjonalt og digitalisering i NHO, sier de er svært opptatt av å løfte norske bedrifters engasjement for gjennoppbyggingen av Ukraina.

- Bedre tilrettelegging for norske bedrifters mulighet til å bidra i Ukraina, er noe NHO har etterlyst over lengre tid, sier han til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De ønsker velkommen regjeringens endring:

- Norske bedrifter har teknologier, produkter og tjenester som våre venner i Ukraina trenger, sier Kreutzer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.