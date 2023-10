Artikkelen fortsetter under annonsen

Skatt på privat konsum i aksjeselskap, kjent som «luksusskatten», ble i fjor utsatt etter å ha mottatt en flom av innvendinger i høringsrunden i fjor vår og sommer.

I statsbudsjettforslaget Regjeringen la frem fredag morgen, blir det klart at «luksusskatten» utsettes ytterligere.

– Det kan se ut som regjeringen har latt seg skremme av milliardærhylekoret, kommenterer Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Et av de største hullene

Målet med det opprinnelige skatteforslaget fra regjeringen er å motvirke privat konsum i selskap, og i forslaget fra i fjor innebar det blant annet å sette skattepliktig fordel på bruk fritidsbåter, fly og helikopter til 104 prosent av anskaffelseskost. For eiendom ville skattepliktig fordel bli satt til 26 prosent.

– Dette er et av de største hullene i dagens skattesystem som gjør at de rikeste i praksis betaler mindre skatt per krone enn en vanlige rørlegger og sykepleier gjør, fortsetter Sneve Martinussen.

En sentral innvending er at skatten fort kan bli for omfattende, og regjeringen har tidligere varslet at den ville legge frem forslag til flere særregler i løpet av 2023, med sikte på innføring i 2024.

Regjeringen vil nå heller arbeide videre med justeringer av forslaget som ble sendt på høring i fjor, og kommer derfor ikke med disse særreglene i denne omgang.

2025

Det tas i stedet sikte på å komme med et forslag til slike mer målrettede særregler i 2024, med mål om innføring i 2025.

Det var Erna Solberg-regjeringen som i 2019 som startet arbeidet med å utrede forslag til nye skatteregler for privat konsum i selskap. I mai i fjor kom den sittende regjeringens lovforslag til endringer i lovverket.

– Det er snakk om flere milliarder i privat konsum. Dette betyr at de rike fortsatt kan lure seg unna beskatning ved at man ikke skatter av inntektene sin før man bruker det på sitt eget luksusforbruk. Hvis vi skal ha et rettferdig skattesystem i dag, så kan det ikke være sånn, sier Sneve Martinussen.

Privat konsum i selskap Refererer til bruk av selskapets midler til å dekke kostnader som reelt sett er eiers private kostnader.

Foregår særlig på to måter. Brukstilfellene; der selskapet anskaffer formuesgoder (biler, båter, fritidseiendommer, etc.) som benyttes privat av aksjonæren, eller salgstilfellene; der selskapet anskaffer formuesgoder og selger dem til aksjonæren til underpris.

Skattesystemet tappes først ved at det gis fradrag i selskapet for kostnadene ved det private konsumet, uten at verdien inntektsføres i selskapet og deretter ved utbytteskatten som eier skulle betalt for å finansiere privat konsum av selskapsoverskuddet.

Kostnadene ved kjøp av formuesgoder og eventuelle driftskostnader er ikke fradragsberettiget på aksjonærens hånd, slik det er for selskapet.

I Danmark er det særregler for skattlegging av privat konsum, som går ut på at en hovedaksjonær som har hatt rådighet for selskapets formuesgoder, skal skattlegges for verdien av å kunne disponere dette formuesgodet uavhengig av faktisk bruk. Fordelen ved denne disposisjonsretten fastsettes sjablongmessig, altså for hvert formuesgode.

Særreglene omfatter helårsboliger, fritidsboliger, biler og båter.

Kilde: Finansdepartementet/Henning Boye Hansen, BDO Danmark





