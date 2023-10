Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en årelang dragkamp mellom departementene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, er konklusjonen kommet:

Norge skal gå i samtaler med Europakommisjonen om å innføre EUs karbontoll, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), også i Norge. Det betyr at enkelte varer som kommer utenfra EU kan bli ilagt en ekstra klimakostnad når den importeres til Norge.

EU har startet en innkjøringsfase for CBAM allerede i høst, og mekanismen skal fases gradvis inn frem til 2026.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått gjennomslag for at CBAM ikke skal være EØS-relevant, men åpner for å gå i dialog med EU om saken. (Foto: Hanna Johre/NTB)

Regjeringen står fortsatt ved at CBAM ikke er EØS-relevant. Det betyr at Norge ikke er rettslig forpliktet til å innføre systemet her til lands.

– Samtidig er vi opptatt av at norsk karbonprising skal redusere utslipp, ikke flytte dem til utlandet. Vi er derfor åpne for å diskutere løsninger på dette med EU, slik at vi kan ivareta norske virksomheters internasjonale konkurranseevne, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Om og hvordan CBAM innføres i Norge, vil blant annet avhenge av utfallet av dialogen mellom EU og Efta-landene, ifølge Finansdepartementet.

– Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om CBAM skal innføres i Norge. CBAM reiser flere prinsipielle klima- og handelspolitiske spørsmål. Regjeringen er opptatt av å ivareta norske interesser overfor våre handelspartnere, både i og utenfor EØS, sier Vedum (Sp).

Dragkamp

CBAM er en del av EUs store lovpakke «Fit for 55».

Kort fortalt går CBAM ut på at import av sement, gjødsel, strøm, aluminium og jern fra land utenfor EU med lavere pris på utslipp enn EU, blir ilagt en avgift på vei inn til EU-land – og nå potensielt også Norge.

Norske varer på vei inn til det europeiske markedet blir unntatt klimatollen, fordi Norge allerede er en del av EUs kvotesystem.

Den store konflikten har vært om CBAM er EØS-relevant, og også noe Norge må innføre for ikke-europeiske varer som vi importerer.

EU mener at karbontollen, CBAM, er et klimatiltak, og derfor EØS-relevant. Det vil si at også Norge må innføre den.

EUs klimatoll (CBAM) Klimatoll er en del av EUs store klimapakke «Fit for 55». CBAM er et av de viktigste grepene Europakommisjonen tar for at EU skal opptre som en blokk i klimapolitikken.

Dette vil legge viktige rammer for den grønne industrisatsingen i Norge.

Formålet er å forhindre at europeisk industri, som må betale i dyre dommer for sine klimautslipp, utkonkurreres eller flagger ut til land der utslipp er gratis. Også kalt karbonlekkasje.

Kongstanken er at når enkelte varer importeres til EU, skal man betale en avgift som tilsvarer det industrien i EU må betale for å slippe ut CO2 ved å produsere samme vare.

DN har tidligere omtalt at Finansdepartementet har vært imot dette. De ser på CBAM som en toll, og dermed ikke EØS-relevant. Skatt, avgift og toll er ikke en del av EØS-avtalen. Klima er det.

UDs rettsavdeling har på vegne av Finansdepartementet vurdert EØS-relevansen, og konkludert med at CBAM ikke er EØS-relevant, får DN opplyst. Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er av motsatt oppfatning.

Regjeringen skulle opprinnelig bli enige om CBAM før sommeren, men avgjørelsen ble utsatt og først tatt nå.

Finansdepartementet har fått gjennomslag for at CBAM ikke er EØS-relevant.

Karbonlekkasje

CBAM vil også medføre stans i gratis tildeling av utslippskvoter i EUs kvotesystem. Målet med mekanismen er å unngå karbonlekkasje og bidra til å stimulere andre land til å redusere sine utslipp.

CBAM skal fases gradvis inn fra og med 2026. EU arbeider fortsatt med å utforme detaljerte bestemmelser om hvordan regelverket skal gjennomføres og praktiseres.