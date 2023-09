Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er opptatt av at velferdsstaten stiller opp og kommer med et fremlegg fra regjengeringen som blir å senke barnehageprisen for barn i hele landet, sier Støre på en konferanse på St. Olavs barnehage i Sarpsborg tirsdag morgen.

Støre har med seg finansminister Trygve Slagsvold Vedum, kunnskapsminister Tonje Brenna og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Vedum sier regjeringen bruker pengene fra lakseskatten til barnehage.

– Vi bruker de økte inntektene til alle landets barnefamilier. Det økte handlingsrommet vi har fått, går til alle med barn i Norge. Det er et godt grep, sier Vedum.

Han opplyser at kostnaden er i overkant av tre milliarder kroner, og finansieringen kommer i hovedsak fra grunnrenteskatten.

– Vi tok en skikkelig diskusjon om at vi skulle ha mer skatt av superprofitten, det gir oss mer handlingsrom og det gir vi til alle norske barnefamilier, sier Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bryter håndbak med Adam under besøket i St. Olavs barnehage i Sarpsborg.

Han sier målet er å gjøre det mer attraktivt å få barn, og dette er bare ett av tiltakene regjeringen har lagt frem.

– Vi gjør forbedring når det gjelder fødselspermisjon som vi varslet tidligere i år. Vi legger inn ekstra penger så du ikke taper penger på å ta 12 måneders permisjon, sier Vedum.

Historisk

Regjeringen har allerede gjort barnehage gratis for barn nummer tre i barnehage og oppover. Siden det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil den maksimale prisen en familie må ut med for barnehage – uansett hvor mange barn de har i barnehage samtidig – bli på 3400 kroner i måneden med de nye prisene.

– Dette er et historisk løft for velferden og for at barnehager er tilgjengelig for alle. Jeg er veldig stolt av dette grepet og håper at familier over hele landet ser at dette er et grep regjeringen gjør som gagner dem, sier Brenna.

– Jeg er veldig stolt at vi klarer å prioritere dette i en krevende tid, legger hun til.

I dag er maksprisen for barnehage på 3000 kroner i måneden. De fleste barnehager har for øvrig også et tillegg for mat.

Barnehage er allerede gratis for familier i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Gjelder fra neste år

Fra 1. august neste år kutter regjeringen også prisene ekstra i kommuner med sentralitet 5 og 6 til 1500 kroner i måneden. SSB deler norske kommuner inn i en sentralitetsindeks fra 1–6 hvor 1 mer de mest sentrale kommunene og 6 er de minst sentrale.

Totalt er det 212 kommuner i disse to kategoriene.

Eksempler på kommuner med sentralitet på 5 er Alstahaug, Stranda, Rauma, Trysil, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Kommuner som Ulvik, Høyanger, Aurland, Frøya og Inderøy har sentralitet 6.

Endringene legges inn i neste års statsbudsjett, og vil koste cirka 1,5 milliarder kroner i 2024. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

