Regjeringen skal ha en gjennomgåelse av Stad skipstunnel. Det er ingen avlysning, men de trykker på pauseknappen.

Kystverket har oppdatert en kostnads- og usikkerhetsanalyse som estimerer at forventet kostnad på prosjektet er økt fra 3,45 milliarder kroner til 5,652 milliarder kroner. Kostnadsrammen har økt fra 4 milliarder til 7,1 milliarder kroner.

I lyst av de økte kostnadsanslagene vil regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2024 be Kystverket vurdere om prosjektet kan gjennomføres til en lavere kostnad.

«Inntil da stilles arbeidet med tvangsinnløsning av eiendom i forbindelse med prosjektet i bero», står det i budsjettet.

Anbudskonkurranse

I februar annonserte Kystverket at de skulle utlyse anbudskonkurranse for bygging av skipstunnelen til sommeren. Selve prosjektet ble vedtatt i 2021, med en kostnadsramme på 4 milliarder kroner.

I budsjettforhandlingene i fjor høst ble Ap, Sp og SV enige om at Stad skipstunnel får 76 millioner kroner i oppstartsmidler i årets statsbudsjett.

–Skipstunnelen er et svært viktig prosjekt for et maritimt midtpunkt som Møre og Romsdal. Nå gjelder det å få spaden i jorda så fort som mulig, sa Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, den gang.

Verdens første

Stad skipstunnel er planlagt bygget rundt et svært værhardt sted langs norskekysten. Ifølge NTB blir den verdens første fullskala skipstunnel, med en lengde på 1,7 kilometer. Det betyr at lasteskip og større cruiseskip kan benytte seg av den.