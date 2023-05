Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi varsler nå en plan for at Norge skal bruke minst to prosent på forsvar innen 2026, bekreftet Støre i det han innledet pressekonferansen.

I år bruker Norge 1,57 prosent av bnp på forsvar. Netto forsvarsbudsjett er på rundt 66 milliarder kroner for i år, men dette skal økes med 3,8 milliarder kroner per år frem til 2026. Det innebærer en oppgang på omlag 11 milliarder kroner.

Etter dette skal bruken på forsvar holdes på et nivå i tråd med to-prosentsmålet, opplyses det.

Vedum legger vekt på at man går fra en periode der man har brukt mindre ressurser på «trygghet og beredskap» til en periode med mer bruk av ressurser på nettopp dette.

– Dette vil bli en tung prioritering, men på grunn av at verden er som den er, går vi fra en fredsgevinst til en krigskostnad vi nå må finansiere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

20 prosent av forsvarsbudsjettet skal brukes på investeringer og satsinger, og Norge ligger over dette, opplyser Støre.

– Vi trenger å forsterke Forsvaret med mer ammunisjon, mer drivstoff og utstyr, og også tilrettelegging for alliert trening i Norge, nye stridsvogner og nye maritime helikoptre, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge har ikke etterlevd mål

Forsvarsbudsjettene ble av gradvis mindre prioritet etter at Jernteppet falt og den kalde krigen var over, før Russlands annektering av Krim i 2014 til dels brakte forsvarspolitikk og -bevilgninger tilbake på dagsordenen.

Fra venstre: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). (Foto: Beate Oma Dahle/NTB) Mer...

Det var da målet om to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar ble innført, men, som Gahr Støre sier, har det vært varierende etterlevelse av målet.

– En del land har nådd målet, noen land har ikke, noen ligger over målet, og noen har ikke hatt en slik plan, sa han på pressekonferansen. Norge har vært blant sistnevnte.

– Per innbygger bruker Norge mest på forsvar etter USA i Nato. Men vi er ett av landene som ikke har hatt en plan for å nå toprosentmålet. Det har vi nå, fortsatte Støre.

Planen for å nå målet skal meldes inn til Nato før toppmøtet i litauiske Vilnius i juli.

– Større forsikringspremie

Da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, ble imidlertid forsvarspolitikk sett i nytt lys. I tillegg har spenningen mellom Kina og Vesten som kjent steget, der Kina har et uttalt mål om å innlemme Taiwan i kommuniststyret.

– I tiår har vi høstet en fredsgevinst. Nå må vi betale en større forsikringspremie. Vi må bruke en større del av fellesskapets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det er nødvendig å øke bevilgningene til Forsvaret ytterligere de neste årene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Og det er nødvendig at Norge forplikter seg til å nå 2 prosent av bnp innen 2026, tilføyer han.

Onsdag denne uken legger Forsvarskommisjonen, ledet av Knut Storberget, frem sin vurdering av hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å best ivareta norsk sikkerhet i et perspektiv på 10–20 år.

