Tirsdag ble det klart at regjeringen, i et forlik med Høyre og Frp, åpner kontinentalsokkelen for kommersiell mineralvirksomhet. Den type gruvedrift er omstridt av både miljø- og sikkerhetshensyn.

Frykten er at for eksempel Kina, som lenge har posisjonert seg for å bli en ledende aktør i markedet, skal gjøre sitt inntog på norsk sokkel. Slik kan landet få tilgang på både deler av strategiske ressurser og verdikjeder.

I enigheten mellom partiene står det at «det skal være nasjonal styring og kontroll med all aktivitet på norsk kontinentalsokkel, og at sikkerhetspolitiske hensyn i nordområdene skal vektlegges i myndighetenes behandling av utvinningssøknader.»

Men hva betyr det i praksis?

Kina-spørsmål

Høyres Bård Ludvig Thorheim sier at forliket tar høyde for den sikkerhetspolitiske dimensjon.

– Er Høyre villig til å la kinesiske aktører drive kommersielt på norsk sokkel?

– Nei. Derfor er jeg glad for at Høyre har fått inn at aktører kan avvises fra å drive på sokkelen, basert på nasjonale interesser.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), via sms på reise til Dubai, utelukker på sin side ikke kinesiske aktører spesielt:

– Nasjonal sikkerhet har høyeste prioritet for regjeringen. Hensynet til nasjonal sikkerhet vil bli ivaretatt ved tildelinger av tillatelser under havbunnsmineralloven. Gjennom lovverket har staten kontroll på hvilke selskaper som blir rettighetshaver, og staten har anledning til å avslå tildeling av utvinningstillatelser til selskaper ut fra nasjonale sikkerhetshensyn. Regjeringen er opptatt av å forhindre at uønskede aktører får innsikt i, kontroll over og innvirkning på verdier som har betydning for nasjonal sikkerhet, sier han.

– Dere svarer ikke på spørsmålet. Ja eller nei til kinesiske selskaper?



– Vi behandler søknader på skikkelig vis når de kommer. Men det viktige er at vi har fått på plass et lovverk der staten har kontroll på hvilke selskaper som gis tillatelse. Staten vil avslå søknader dersom søker utgjør en fare for nasjonal sikkerhet, sier han.

– Utgjør Kina en fare for nasjonal sikkerhet?

– Vi har et godt regelverk der sikkerhetsaspektet blir ivaretatt. Regjeringen har nasjonal sikkerhet høyt på agendaen, men jeg vil ikke forhåndsdiskvalifisere eller kvalifisere eventuelle søkere. Vi skal gjennom samme gode prosess for alle sammen, sier Aasland.

Høyre, som tidligere har inngått omfattende avtaler med kinesiske myndigheter, mener de skal klare å stå imot kinesisk press i fremtiden.

– Det her er aktivitet på norsk sokkel, som norske myndigheter har full kontroll på. Vi har tydeliggjort at loven sier at norske myndigheter må legge nasjonale interesser til grunn, sier Thorheim.

Norsk etterretning har de siste årene gjennomgående advart om trusselen kinesiske aktører kan utgjøre. Og kinesiske interesser på norsk sokkel er et tema som har gått igjen i det siste.

Equinors kontrakter med riggselskapet Cosl og regjeringens håndtering har vært gjenstand for kritikk fra opposisjonen. DN har også skrevet at kinesiske aktører har søkt om brukerstatus i Norges gasstransportsystem, en forespørsel som har skapt noe hodebry for myndighetene. Og for en måned siden ramlet det også inn en uventet søknad om prekvalifisering for Norges første store havvindprosjekt, fra et kinesisk selskap som primært produserer turbiner.

Unik posisjon

Tirsdag høstet forliket både ris og ros. Miljøbevegelsen, SV og Venstre raste, mens Offshore Norge, NHO og enkeltaktører i sektoren bejublet det. Høyres Thorheim mener Norge har en unik posisjon grunnet olje- og gassvirksomheten på sokkelen i dag. Slik vil han også betrygge dem som frykter for miljøkatastrofer og ødelagte økosystemer.

– Det er en kunnskapsbasert tilnærming frem mot eventuell utvinning, en metode vi også bruker for mineraler for norsk sokkel. De høye standardene vi setter nå, tror og håper vi blir gjeldende internasjonalt for alle som vil drive med slik virksomhet, sier han.

– Tro og håp?

– Jeg har selv bakgrunn fra Utenriksdepartementet og har sett at det kommer diplomater og politikere fra alle land hit for å lære om norsk forvaltning av sokkelen. Jeg er helt sikker på at man kommer til å se til Norge her også, sier han.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er ikke glad.

– Jeg er veldig skuffet.

– Hvem er du mest skuffet over, regjeringen eller Høyre?

– Jeg er mest skuffet over Høyre. Jeg hadde trodd de skulle ta en mer ansvarlig linje, sier han.

– Å åpne for gruvedrift på havbunnen er rett og slett naivt. Vi vet altfor lite om biodiversiteten i området vi skal harve over med enormt maskineri. Dette kan bli en enorm katastrofe. Det er snakk om store innretninger som vil legge havbunnen øde, sier Rotevatn.

Han påpeker at de fleste av Norges allierte ber om en midlertidig stans i slike planer. Nå tror han regjeringens forlik med Høyre og Frp vil vekke internasjonal oppsikt.

– Vi vet jo mer om overflaten på månen enn vi vet om overflaten på havbunnen, sier Rotevatn.

Dette er enigheten I de felles merknadene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp står det følgende: At Norges tradisjon og omdømme for ansvarlig bærekraftig forvaltning av naturressurser og havområder skal ivaretas i utformingen av krav og rammevilkår.

At de første planene for utvinning av havbunnsmineraler skal forelegges Stortinget som proposisjon.

At departementet fastsetter kravene til aktører på norsk sokkel og at disse kravene ligger til grunn for eventuell godkjennelse av utvinningsplane.

At aktører som ønsker å drive havbunnsmineralvirksomhet skal ha klare, forutsigbare rammevilkår, herunder krav til miljø, hensyn til sårbare økosystem og sameksistens med andre havnæringer.

At det skal være nasjonal styring og kontroll med all aktivitet på norsk kontinentalsokkel, og at sikkerhetspolitiske hensyn i nordområdene skal vektlegges i myndighetenes behandling av utvinningssøknader.

At rammeverket for mineralvirksomhet på norsk sokkel skal bidra til høye miljøstandarder for slik virksomhet også internasjonalt.

Sikkerhetsventil

Et av punktene i forliket mellom flertallet fastslår at de første planene skal forelegges Stortinget før de kan iverksettes. Flere av punktene påpeker også at det skal være strenge miljøkrav.

– Kan dette bli et luftslott?

– Det er for tidlig å si, sier Rotevatn.

– De sier utvinningen vil skje gradvis og forsiktig, stoler du ikke på det?

– Jeg er redd for at når du først gir aktørene tilgang, så vil det å trekke ut pluggen i siste sving, blir veldig vanskelig.

Høyres Thorheim er enig med dem som påpeker at man er nødt til å ha mer kunnskap før man setter i gang med utvinning:

– Det var Høyres utgangspunkt. Vi har fått gjennomslag for en prosess der vi setter krav til at kunnskapshull må tettes, at det skal være strengere overvåkning i letefasen, at det skal være en tydeligere miljølovgivning, samt at forventningene fra Stortinget skal innfris i en proposisjon til Stortinget før man gir grønt lys for den første utvinningen, sier Thorheim.

– Dette blir et reelt stopp-punkt på Stortinget hvor vi får vurdert om vi har den kunnskapen vi trenger for å gjøre det forsvarlig, sier han.