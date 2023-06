Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen foreslår nå krav om 40 prosent kvinneandel i styrer i store og mellomstore bedrifter, et krav som etter hvert vil gjelde 20.000 selskaper.

Det samme kravet gjelder i dag kun for allmennaksjeselskaper (asa).

Forslaget kommer etter at regjeringen la frem et utkast i fjor sommer, som den gang utløste en større debatt om det egentlig var nødvendig at staten innførte likestillingskrav overfor norske styrer.

Siden har det første forslaget vært på høring, og mandag la altså regjeringen frem det endelige forslaget som skal behandles i Stortinget.

«Gutta velger gutta»

Da næringsminister Jan Christian Vestre presenterte forslaget overfor pressen, la han stor vekt på at det ved siden av likestilling- og mangfoldshensyn, også ville bidra til verdiskaping og økt innovasjonstakt.

– Hvordan da?

– Vi vet det er positiv samvariasjon mellom likestilling, mangfold og verdiskaping, sier næringsminister Jan Christian Vestre til DN.

Det har også mange aktører gitt tilbakemelding om overfor regjeringen, forteller Vestre.

– De forteller at mer mangfold, mer likestilling, får man flere som ser ting fra ulike synsvinkler, og det gir et bredere og bedre beslutningsgrunnlag. Det er først og fremst bedriftene som forteller dette.

– Men hvis bedriftene allerede vet dette, hadde de vel allerede hatt styrer som reflekterer dette?

– Ja, det kan du si, og det er et veldig viktig prinsipp at bedriftseierne bestemmer hvem som skal sitte i styrene. Samtidig, det er ganske mye forskning som underbygger at «gutta har en tendens til å velge gutta» når styreposisjoner skal bekles. Det er nok et element av «slik har vi vært vant med å gjøre det»-holdning, som jeg ikke kritiserer noen for.

Regjeringens nye krav er derfor det Vestre kaller «soft nudging» i retning mer likestilte styresammensetninger.

Må finne 8000 styremedlemmer

Vestre har stor tro på at forslaget går gjennom, særlig fordi både LO og NHO stiller seg bak.

– Trepartssamarbeidet har talt, og da mener jeg Stortinget bør slutte seg til, sier Vestre.

NHO har igjen vært klare på at bedriftene måtte få tid til å omstille seg, og at de minste bedriftene i første omgang er utelatt fra kravet, ifølge Vestre.

Regjeringen ser nemlig for seg at de nye reglene skal utvides gradvis, slik at rundt 20.000 selskaper er omfattet i 2028. Da vil reglene gjelde for selskaper med mer enn 30 ansatte og mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Derfor må selskapene rekruttere totalt nesten 13.000 nye styremedlemmer, ifølge regjeringen. Bare i 2024 må 8000 nye styremedlemmer hentes inn i store og mellomstore bedrifter.

Etter hvert vil om lag 20.000 selskaper være omfattet av kravet, mens det i Norge i dag finnes rundt 400.000 selskaper.

– Dersom et selskap ikke følger kravet, hvilke konsekvenser får det?

– Alle bedrifter må følge lover og regler, så hvis man da har styrer som ikke er i tråd med aksjelovgivningen så er jo det styret ugyldig. Utgangspunktet mitt er at de kommer til å følge det, fordi de ser at det er fornuftig. Det er veldig mange dyktige kvinner og menn å rekruttere blant, så jeg tror dette kommer til å gå bra.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er stolt over at Norge vil være verdens første land med krav om kjønnsbalanse i styrer.

Vestre gjør også et poeng at Norge, dersom forslaget vedtas av Stortinget, vil være første land i verden med et slikt krav.

– Det kan vi være stolte over.

– At man er først, betyr vel også at man tar en viss risiko?



– Nei. Det er ikke en risiko å sørge for kjønnsbalanse i de store og mellomstore selskapene. For meg handler dette om sunn fornuft. Jeg mener høringen også har vist det det, og der så vi masse engasjement, med 67 høringssvar, og det er høyt, og de aller fleste var positive.

Fakta om regjeringens kvoteringskrav Regjeringen vil lovfeste at alle store og mellomstore bedrifter må ha minst 40 prosent kvinner i styret.

Forslaget retter seg inn mot større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag etter visse kriterier.

Kravene gjelder der styret består av tre eller flere medlemmer.

De nye reglene skal fases inn neste år og trappes gradvis opp frem til 2028.

I første omgang omfattes rundt 8.000 selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

I 2025 vil også selskaper med 50 ansatte eller mer omfattes av reglene.

I 2026 reduseres dette kravet til 30 ansatte.

I 2027 senkes omsetningskravet til 70 millioner kroner.

I 2028 senkes omsetningskravet ytterligere, til 50 millioner kroner. På dette tidspunktet vil rundt 20.000 selskaper være omfattet av reglene, anslår regjeringen.

Regjeringen regner med at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13.000 nye styrerepresentanter frem mot 2028.

