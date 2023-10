Artikkelen fortsetter under annonsen

Støres regjering fylte to år denne helgen, og mandag formiddag presenterte han flere endringer i laget:

Utenriksminister Anniken Huitfeldt går av – Espen Barth Eide blir ny utenriksminister

Marte Mjøs Persen går av som arbeids- og inkluderingsminister – Tonje Brenna (Ap) overtar

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) blir ny klima- og miljøminister etter Barth Eide

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran går av – Cecilie Myrseth (Ap) overtar

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik går av – Erling Sande (Sp) overtar

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun blir kunnskapsminister

Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag blir statsråd for IT- og forvaltningspolitikk

Etter et statsråd klokken 11 ble det klart at Andreas Bjelland Eriksen (Ap) går inn som klima- og miljøminister. 31-åringen startet som statssekretær for Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor, men har det siste året hatt lignende funksjon i Olje- og energidepartementet.

Eriksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og kommer fra oljebyen Stavanger. Han er ikke den eneste fra Stavanger som får innpass i dagens regjering. Kari Nessa Nordtun (Ap) går nemlig inn som statsråd i kunnskapsdepartementet.

Fra venstre: Digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), klima -og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Nordtun er utdannet jurist og var ordfører i Stavanger i perioden 2019–2023. Hun overtar rollen som kunnskapsminister etter Tonje Brenna (Ap), for Brenna bytter beite og inntar rollen som arbeids- og inkluderingsminister.

DN skrev i forkant av dagens statsråd at Arbeiderpartiet øker fra 11 til 12 statsråder i regjeringen. Den nye rollen digitaliseringsminister går til Karianne Tung (Ap). Hun har vært seniorrådgiver ved NTNU, og leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti i 2017.

DN har tidligere omtalt endringene Støre bekrefter mandag.

Slutten for Huitfeldt

Som DN skrev tidligere har det vært svært aktuelt for Støre å fjerne Anniken Huitfeldt (Ap) som utenriksminister, som følge av habilitetssakene.

Avtroppende utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ankommer ekstraordinært statsråd på Slottet mandag.

Avgått utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) forlater ekstraordinært statsråd på Slottet mandag.

Tidligere i sommer ble kjent at hennes ektemann hadde handlet aksjer mens hun var utenriksminister, og at hun hadde vært inhabil i flere saker hun behandlet. Nå er det klart at Espen Barth Eide (Ap) tar over som utenriksminister.

Samtidig går Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av kommunal og distriktsminister, og Erling Sande (Sp) tar over stafettpinnen. Han var stortingsrepresentant tilbake i 2005 og frem til 2013. Siden 2021 har han vært leder i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Fra venstre: Ny fiskeri -og havminister Ceciie Myrseth (Ap), ny kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og ny kommunal -og distriktsminister Erling Sande (Sp) fikk blomster og gratulasjoner på Slottsplassen etter statsråd mandag.

Fra venstre: utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Klima -og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), statsminister Støre, Kommunal -og distriktsminister Erling Sande (Sp), Arbeids-og inkluderingsminister Tonje Brenna, Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), fiskeri -og havminister Ceciie Myrseth (Ap).

Regjeringen for også ny fiskeriminister, Cecilie Myrseth (Ap) overtar rollen etter Bjørnar Skjæran. Myrseth er utdannet psykolog, og har tidligere vært i fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune. I 2017 ble hun for første gang valgt inn på Stortinget, som representant fra Troms.

Se video: Her er det nye laget:

Den nye regjeringen ser slik ut

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap)

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Ap)

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Kultur- og likestillingsminister Luba Jaffrey (Ap)

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp)

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tunge (Ap)

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap)

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

