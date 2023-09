Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsministerens kontor har nå bedt om full kartlegging av investeringene til alle politikerne i hele regjeringsapparatet. Det skriver NRK tirsdag.

– Vi har bedt alle i politisk ledelse i departementene og på SMK om å informere departementsråden i eget departement om de selv har aksjer og i så fall i hvilke selskap, samt om de velger salg, frys eller forvaltning, sier statssekretær Kristine Kallset ved Statsministerens kontor (SMK) til NRK.

SMK opplyser samtidig til statskanalen at de nå nekter statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere å selge eventuelle aksjer før budsjettdagen 6. oktober. De får hverken selge eller kjøpe aksjer frem til fremleggelsen av statsbudsjettet.

Habilitetsbrudd

Forrige uke måtte en ny statsråd beklage habilitetsbrudd etter aksjehandel på Oslo Børs.

Mens Ola Borten Moe (Sp) selv kjøpte seg opp i norsk våpenindustri rett før regjeringen behandlet en milliardkontrakt til Nammo, behandlet Anniken Huitfeldt (Ap) flere saker som berører selskaper ektemannen hennes har kjøpt aksjer i.

Borten Moe avviser på det sterkeste å ha misbrukt innsideinformasjon, men er nå under etterforskning av Økokrim.

En lignende avvisning har kommet fra Huitfeldt. Hun har snakket om «vanntette skott» på hjemmebane, og sier kursdrivende informasjon umulig kan ha kommet fra henne.

Tirsdag sendte regjeringen et høringsforslag om å pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere verv og økonomiske interesser.

Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Det er kun Brenna og Huitfeldt som fremdeles sitter som regjeringsmedlemmer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.