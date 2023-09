Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen sender høringsforslag om å pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere verv og økonomiske interesser, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet tirsdag.

På lik linje med regjeringsmedlemmer foreslås det at også statssekretærer og politiske rådgiveres verv og økonomiske interesser legges i et register som er tilgjengelig for allmennheten.

«En slik endring vil sikre økt åpenhet og bidra til å legge til rette for at allmennheten kan ha tillit til politikerne og forvaltningen», heter det i høringsnotatet.

Rundt 50 statssekretærer

Høringsnotatet kommer etter anbefalinger fra Europarådets korrupsjonsorgan Greco, som blant annet har anbefalt at statssekretærer og politiske rådgivere underlegges samme opplysningsplikt som statsråder.

«Det er et mål å legge til rette for at allmennheten kan ha tillit til at regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere fremmer samfunnsmessige interesser fremfor egne. Departementet mener derfor at det må sikres økt åpenhet om statssekretærer og politiske rådgivere sine verv og økonomiske interesser, slik at allmennheten kan være kjent med potensielle interessekonflikter», heter det i notatet.

Statssekretærer rangerer nest etter statsråden i et departementet og har både politisk og administrativ myndighet. Både statssekretærer og politiske rådgivere kan ha en rolle i beslutningsprosesser i tilretteleggingen av grunnlaget for en avgjørelse. De kan både legge frem informasjon om saker eller anbefale statsråden til å treffe en viss beslutning.

Det er rundt 50 statssekretærer og 20 politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

Departementet mener det bør vurderes om også statssekretærer og politiske rådgivere skal registrere sine opplysninger i Stortingets register inntil utredningene er ferdig.

– Grundig opplæring

Greco har konkludert med at opplæringen om etikk, interessekonflikter og korrupsjon som gis til norske statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, er mangelfull, skrev DN i august. Da sa statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) at regjeringen får «ukentlige påminnelser om viktigheten av habilitetsreglene i regjeringsmøter og statsråd».

– Alle som tiltrer får grundig opplæring i habilitetsreglene og andre etiske regler for regjeringsarbeidet når de starter i regjeringen, sa han.

Thoner sa videre at mange av de anbefalte tiltakene allerede var gjennomført, noen delvis gjennomført og andre fortsatt til vurdering, samt at Kommunal- og distriktsdepartementet ville sende forslag på høring tidlig i høst.