Når stortingsrepresentanter slutter kan de motta fratredelsesytelse eller etterlønn. Riksrevisjonen melder torsdag at en tredjedel av de som benyttet ordningen mellom 2012 og 2021 mottok for mye. Syv har fått over 100.000 kroner mer enn de skulle.

DN har omtalt seks av disse tidligere. Samtlige har gått med på tilbakebetaling.

I tillegg kommer Gjermund Hagesæter, som betalte tilbake rundt 190.000 kroner på grunn av egne kapitalinntekter i desember 2018.

Noe av det representantene ikke har rapportert om til Stortingets administrasjon er inntekter fra eiendomsvirksomhet og styreverv.

«Dessverre misforstått»

– Jeg har vel ikke en kommentar. Jeg har hatt en god dialog med administrasjonen på Stortinget og har betalt tilbake hver krone som jeg fikk i henhold til regelverket. Det var en veldig fin dialog, sier Helge Thorheim.

– Jeg har handlet i god tro og dessverre misforstått ordningen om etterlønn. Jeg vil også påpeke manglende oppfølging og info fra Stortingets administrasjon, sier Rigmor Andersen Eide.

Jan Arild Ellingsens advokat, John Christian Elden, mener det er leit at Riksrevisjonen ikke tar stilling til om Stortingets krav om tilbakebetaling var rettmessig.

– At Stortinget med tilbakevirkende kraft for hele 2018 krever å få rundt 500.000 kroner fordi han i november samme år mottok gevinst ved salg av eiendom, er svært spesielt, skriver Elden i en epost.

– Selve utbetalingene var åpenbart berettigede og riktige, og pengene ble brukt. Det er det samme som at Nav skulle komme i desember og si at hele trygda di dette året må betales tilbake fordi du fikk arv i desember. Jeg mener dette er åpenbart feil, og nå kunne Riksrevisjonen ha ryddet opp og sørget for at Ellingsen fikk tilbake disse pengene.

Flere uenige

– Jeg orker ikke å krangle mer om denne saken, og jeg beta­ler til­bake. Selv om jeg mener at dette er helt feil, har Per Roar Bredvold sagt til lokalavisen Glåmdalen i 2022.

Erik Skutle uttalte tilbake i 2019:

– Jeg er nok uenig i deres juridiske vurdering, men jeg aksepterer den og kommer til å forholde meg til den.

«Jeg vil selvfølgelig tilbakebetale feilaktige utbetalinger. Det har ikke vært min hensikt å tilegne meg ytelser som jeg ikke har rett på. Alle opplysninger om utbetalinger fra Guri Stova Strømmen as er offentlige og lett tilgjengelig på nett», skrev Ib Thomsen til Stortinget i fjor.

Gjermund Hagesæter opplyser til DN at det var han som på eget initiativ tok kontakt med Stortinget i 2018 da han ble kjent med at kapitalinntekter medfører avkortning i etterlønn.

– Jeg tok initiativ og sammen med Stortinget og vi ble enige om at jeg skulle betale tilbake summen. Som stortingsrepresentant har jeg alltid vært forsiktig med at jeg ikke skulle få mer enn det jeg har hatt krav på og har vært opptatt av å ha orden på ting.

En halv million hver

De to største beløpene gjelder Bredvold og Ellingsen, som begge fikk over en halv million kroner for mye. Partiet med flest representanter er Fremskrittspartiet, med fem av syv.

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi sier i en pressemelding:

– Jeg er glad for at Riksrevisjonen er så tydelig i sine konklusjoner. Rapporten inneholder svært sterk kritikk av Stortingets administrasjon og presidentskap og den må tas på høyeste alvor. Jeg forventer at Stortinget umiddelbart rydder opp i dette. Jeg mener det er viktig for å bygge opp igjen tilliten til Stortinget at det ryddes opp en gang for alle og at hver enkelt representant også rydder opp i sine forhold.

Syv til

I Riksrevisjonens rapport er det også syv som har mottatt mellom 50.000 kroner og 99.999 kroner for mye.

På listen står Harald Tom Nesvik (Frp), som mottok penger samtidig som han gikk til jobb i brønnbåtrederiet Sølvtrans.

Stortingets ordninger ved fratredelse I opptil tre måneder etter avgang kan avgåtte representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse.

Etter dette kan de få maksimalt 12 måneder med etterlønn, som er 66 prosent av gjeldende godtgjørelse. For å få etterlønn må det dokumenteres at søkeren er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører kompetanseheving.

Inntekt og arbeid skal rapporteres inn.

– Jeg ga beskjed til Stortinget i november at jeg var i arbeid og at jeg derfor ikke skulle ha etterlønn. Dette ble gjort i den desken som var i første etasje, har han tidligere sagt til DN.

Likevel ble pengene utbetalt.

– Jeg trodde det holdt å si fra muntlig. Og jeg fikk jo heller ikke noen ytelse for desember, selv om jeg var innvilget det. Så det har jo blitt mottatt på et vis. Men det er også penger jeg har fått utbetalt som jeg ikke skulle hatt, og det skal jeg betale tilbake, sa han også.

Nesvik vil ikke uttale seg ytterligere i dag.

Også Høyres Gunnar Gundersen hadde jobb og mottok penger fra Stortinget samtidig.

– Jeg trodde tre måneder var standard og har ikke lest dette. Hadde aldri tenkt tanken på å søke mer heller, men er dette feil må det jo rettes opp. Jeg er i Frankrike en uke, men tar kontakt med Stortinget når jeg kommer hjem, selvfølgelig, skrev han i en epost til DN i 2021.

Gundersen har så langt ikke svart DN torsdag.

Svært kritisk

I Riksrevisjonens rapport blir det fremmet sterk kritikk, dette er nivået som brukes når vaktbikkja finner alvorlige svakheter, feil og mangler.

– Kritikken er betydelig, både mot presidentskapet, administrasjonen og stortingsrepresentanter, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonens samlede inntrykk er at:

Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene er blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte.

Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte.

Flere av stortingsrepresentantene ikke har vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene.

Et sentralt funn er at 61 representanter ikke har informert om alle relevante forhold av betydning for ytelsen. Dette kaller riksrevisor Schjøtt-Pedersen «sterkt kritikkverdig». 51 av dem har mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn.

Den totale summen er ikke kjent, men Stortinget skal nå behandle sakene. Bakgrunnen for Riksrevisjonens undersøkelse av fratredelsesytelse og etterlønn er en rekke saker i DN om ordningene i 2021.