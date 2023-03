Artikkelen fortsetter under annonsen

Til daglig finner du om lag 375 ansatte i Riksrevisjonens hovedkontor i Storgata i Oslo. Inntil nylig, hvis du visste hvor du skulle lete, var det også mulig å finne et velfylt våpenskap.

Nå er innholdet levert til politiet for destruksjon.

– Etter at DN tok kontakt har vi gått gjennom saken. Riksrevisjonens vurdering er at vi ikke lenger skal eie eller bruke egne miniatyrrifler, sier kommunikasjonsleder Siri Bentserud Wingerei.

Siden 1955/56 har Riksrevisjonen eid åtte rifler av typen TOZ-12 .22LR Long Rifle. Våpnene er produsert på Tula våpenfabrikk, en av den russiske statens viktigste våpenprodusenter siden den ble opprettet av Peter den store i 1712.

Hvordan våpnene havnet i Riksrevisjonens hender, er det ingen som vet. Men siden anskaffelsen for 70 år siden, har de vært flittig brukt.

Populær skytterdag

Siden 1970-tallet har Bedriftsidrettslaget i Riksrevisjonen årlig avfyrt våpnene.

– Miniatyrriflene har blitt håndtert av våpenkyndige personer med offisersutdannelse fra Forsvaret og blitt oppbevart i våpenskap i tråd med gjeldende regelverk, understreker Wingerei.

Bedriftsidrettslaget arrangerer skytterdager for ansatte i Riksrevisjonen en til to ganger i året.

– Miniatyrriflene er kun brukt til dette. Siden 1991 har skytterdagene blitt arrangert på Løvenskiold skytebane. Da har vi leid skytebane og godkjente instruktører fra Det Frivillige Skyttervesen.

Nå er de tradisjonsrike salvene fra TOZ-12-riflene stilnet.

– Den årlige skytterdagen er populær blant våre ansatte og vil fortsatt arrangeres, men fremover skal vi leie det som trengs for å gjennomføre arrangementet, inkludert våpen. Derfor har vi levert inn de gamle miniatyrriflene til politiet for destruksjon.

Prinsipiell vurdering

– Kan dere utdype hvilke vurderinger som ble gjort nå, etter at vi tok kontakt?

– Da DN tok kontakt var det en anledning til å vurdere en historisk ordning på nytt. Det er et prinsipielt spørsmål om en offentlig institusjon som Riksrevisjonen bør eie og oppbevare historiske våpen i 2023. Dette vurderer vi annerledes i dag enn da miniatyrriflene ble anskaffet på 1950-tallet. Ut fra en totalvurdering mener vi at det ikke lenger er riktig at Riksrevisjonen skal eie disse gamle miniatyrriflene.

– Er det gjort noen juridiske vurderinger i saken?

– Dette er ikke en juridisk vurdering. Vi har gjort en prinsipiell vurdering og konkludert med at vi ønsket å avvikle eierskapet.

– Hvilke løyver har Riksrevisjonen hatt for våpnene?

– For å anskaffe våpen i Norge må man ha godkjenning fra politiet. Ervervstillatelse/løyve ble gitt av politiet da miniatyrriflene ble anskaffet til velferdsutvalget på 50-tallet. Miniatyrriflene ble omregistrert på Bedriftsidrettslaget i 2007.