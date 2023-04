Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken har frem til nå delt partiet nesten på midten. I løpet av en over tre timer lang debatt lørdag var omtrent like mange forkjempere som motstanderen oppe på talerstolen.

Men søndag vedtok et klart flertall på partiets landsmøte i Stavanger å gjøre helomvending og si ja til å sende våpen til Ukraina.

107 stemte ja til å sende våpen, mens 74 stemte nei.

– Riktig med våpenstøtte

Til nå har Rødt vært eneste parti på Stortinget som har sagt nei til våpen til Ukraina.

Men denne vinteren og våren har både partiledelsen og nesten hele stortingsgruppen gått ut med støtte til å sende våpen til Ukraina. Nå har de fått med seg flertallet i partiet.

– Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det, heter det i uttalelsen som er vedtatt.

Det presiseres at man ikke vil sende kampfly eller soldater, og at Stortinget skal konsulteres om alle militære bidrag.

– Velkommen etter

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson på Stortinget Åsmund Aukrust mener Rødts vedtak kommer på overtid.

– Jeg vil si velkommen etter til Rødt. For resten av Stortinget tok det fire dager inn i krigen å bestemme oss for å sende våpen, for Rødt tok det 14 måneder, sier han.

– Jeg tror alle ukrainere er glad for at resten av verden ikke har brukt like lang tid på interne seminarer. Hadde ikke vesten forsynt Ukraina med våpen, hadde Ukraina tapt sin egen frihet for lenge siden, sier Aukrust.

Melby: – Ett lag

Avgjørelsen blir også ønsket velkommen av Venstre-leder Guri Melby.

– Nå er vi ett lag, og sammen skal vi stå opp for de grunnleggende verdiene som alle partiene på Stortinget setter så høyt, sier hun.

Hun mener avgjørelsen gjør Norge tryggere.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi fikk denne beslutningen for 14 måneder siden, men jeg er stolt over at vi nå kan si at et samlet norsk storting støtter opp om Ukrainas kamp mot den russiske angrepskrigen, sier Melby.

Moxnes advarte

Saken om våpenstøtte har vært krevende for partiet. Nesten 100 personer tegnet seg til å holde innlegg om saken da den ble diskutert på landsmøtet lørdag kveld.

Temperaturen var til tider høy, og underveis i debatten ba ordstyrerne folk om ikke å være så sinte fordi det var barn i salen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som selv har snudd fra nei til ja, advarte fra talerstolen mot å si nei til forslaget fra sentralstyret om å gå inn for en betinget våpenstøtte.

– Hvis Rødt tviholder på et nei, vil vi bli feid av banen. Vi vil ikke få mulighet til å presse regjeringen til å ta fredsinitiativ, sa han.

