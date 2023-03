Sandra Borch: – Det er ikke Sametinget eller aksjonistene som skal ha en beklagelse Landbruksminister og same Sandra Borch er bekymret for at Stortingets sannhets- og forsoningskommisjon vil skape mye sannhet og lite forsoning i lys av Fosen-saken og nye konflikter mellom vekst og vern i nord.

3 min Publisert: 19.03.23 — 11.34 Oppdatert: 2 dager siden