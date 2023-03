Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag tropper regjeringsmedlemmer opp på Klækken hotell utenfor Hønefoss for å gjennomføre årets første budsjettkonferanse.

Og på vei inn har finansminister Trygve Slagsvold Vedum senket anslaget for vekstanslaget kraftig for Fastlands-Norge i år:

* Da nasjonalbudsjettet ble offentliggjort i oktober, var regjeringens anslag 1,7 prosent for 2023.

* Nå heter i stedet at BNP-veksten kun blir på 1,3 prosent og at Fastlands-Norge kun vil stå for 0,9 prosent.

I pressemeldingen fra Finansdepartementet uttaler finansminister Vedum:

– Vi har prisvekst vi ikke har opplevd siden 1980-tallet. Dette har gjort den økonomiske planleggingen vanskeligere for familier, næringsliv og offentlige virksomheter. Regjeringen kommer til å legge frem et økonomisk ansvarlig budsjett, der vi prioriteter utgiftene som krigen påfører oss, gir trygghet for utviklingen i velferdstjenestene, og hjelper de som nå trenger det mest.

Nesten alt i privat sektor

På vei inn på Klækken hotell uttalte Vedum til NTB:

– I privat sektor er det 102.000 flere i arbeid.

I Finansdepartementets melding opplyses det at disse 102.000 utgjør hoveddelen av de til sammen 110.000 flere sysselsatte i fjor, og at: «Lønnsveksten i fjor ble høyere enn ventet».

Når regjeringensmedlemmene møtes til budsjettkonferansen, vil det i dokumentene som deles ut stå at den registrerte arbeidsledigheten vil være på 2,0 prosent i 2024, og at «den økonomiske aktiviteten vil holde seg høy».

Måtte endre

Finansminister Vedum måtte tidligere i vinter gå en ny runde med statsbudsjettet, da det opprinnelig ikke var pris- og lønnsjustert.

– Oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år, er høyere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, uttalte Vedum da.

