Arild Pollestad, broren til nyutnevnte landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp), eier 39 prosent av Hå Rugeri. Det er landet nest største rugeri av kyllinger.

Foreldrene til Pollestad eier 10 prosent av selskapet.

Statsråden sier til Aftenbladet at hans forbindelse til rugeriet var det første han tok opp i habilitetssamtalene med Statsministerens kontor (SMK).

– Ja, det var vel første tingen jeg fortalte. For min del av habiliteten er kanskje dette hovedutfordringen. Så det sa jeg først, sier han til Aftenbladet.

Pollestad sier også at som landbruksminister er han forberedt på å vurdere habiliteten sin i saker som omhandler kyllingindustrien.