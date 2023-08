Artikkelen fortsetter under annonsen

Med 4,9 prosent oppslutning på Norfaktas siste meningsmåling for Nationen og Klassekampen, gjør partiet sin dårligste måling siden januar i år. Da lå de på 4,5 prosent, skriver Nationen.

Sps nedgang på 1,6 prosentpoeng fra juli er den eneste endringen utenfor feilmarginen for alle partier.

Fra Sp-bastionen Sel, der partiet nesten oppnådde 60 prosent og sto for et av Sps beste resultat i 2019-valget, er beskjeden klar:

− Dersom det blir et dårlig kommunevalg, må en virkelig vurdere om det tjener partiet at vi fortsatt er i regjering eller ikke, sier Sp-ordfører Eldri Siem i Sel i Gudbrandsdalen.

Fylkesleder Brita Skallerud i Akershus Sp mener at Sp ikke engang har kommet seg ut av startgropa før kommunevalget, og sier at det er «altfor stille» fra partitopper som Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og andre Sp-profiler.

– Nå får Høyre jobbe helt i det stille. Erna får førstesideoppslag bare basert på hvor hun er i landet. Da har vi en lang vei å gå for å komme på banen, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.