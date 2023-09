Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har gransket utslippstillatelsene, kontrollene og avvikene ved om lag 230 settefiskanlegg. Gjennomgåelsen avslører at hvert tredje settefiskanlegg aldri er blitt kontrollert av miljømyndighetene.

De fleste av dem spyler avfallet fra produksjonen, fiskeskitt, fôr og slam, rett ut i fjorden. Noen med rensing, noen uten. Når kontrollørene først gjennomfører tilsyn, finner de avvik ni av ti ganger.

Publisert: 07.09.23 — 08:28

Søndag sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at «det oser kontrollsak» i Stortinget av DNs avsløring. Nå sier MDG-politiker Rasmus Hansson at partiet vil be Riksrevisjonen komme på banen.

– MDG vil be om en god faglig oppsummering av hvordan oppdrettsnæringens, inklusive smoltnæringens, totale miljø- og økosystembelastning utvikler seg. I dag får vi bare oppsplittet info om lus og fiskevelferd her og utslipp der. Samtidig oppfordrer jeg Riksrevisjonen til å undersøke regjeringens oppfølging av ansvaret for at oppdrettsnæringens påvirking på kyst og hav er bærekraftig. En slik rapport fra Riksrevisjonen vil bli behandlet i Stortingets kontrollkomité, sier han.

Rasmus Hansson fra MDG oppfordrer Riksrevisjonen til å undersøke regjeringens oppfølging av ansvaret for at oppdrettsnæringens påvirking på kyst og hav er bærekraftig.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad, sier til DN at det er opp til Riksrevisjonen å vurdere hvilke saker som passer for deres arbeid.

– Det er likevel viktig å understreke at forurensning er og blir forurenser sitt ansvar, sier hun.

Krever økt tilsynskapasitet

Klima- og miljødepartementet har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn av settefisknæringen, men har delegert myndigheten til Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen. Statsforvaltere DN har snakket med forteller at de bruker mer tid på å behandle nye konsesjonssøknader enn de gjør på å gjennomføre kontroll og tilsyn ved allerede eksisterende anlegg.

– Vil dere gi statsforvalterne flere ressurser, slik at de kan gjennomføre tilsyn på alle anlegg?

– Ja, Miljødirektoratets tilsynskapasitet må økes i takt med veksten i oppdrett og utslipp. Det må bli en direkte økonomisk kobling, som sikrer at oppdrettsnæringen betaler for tilsynskapasitet som matcher volum og vekst. Regjeringen gjør det motsatte, og det øker miljøproblemene. Også denne regjeringen er mye mer opptatt av å beskytte laksenæringen mot miljøkrav, enn miljøet mot laksenæringen, sier Hansson.

Samtidig krever MDG at alle utslippstillatelsene skal gjennomgås på nytt, slik at nye rensekrav kommer på plass.

– Det er innlysende at når totalvolumet på oppdrett øker og øker, samtidig som andre belastninger på kyst og hav som klima, plast, fremmede arter og så videre øker, så må utslippstillatelsene strammes inn for å unngå at totalbelastningen øker. Det er fiskeriministerens og miljøministerens ansvar å sikre helhetlig bærekraft. MDG vil be miljøminister Barth Eide bekrefte og dokumentere at dette skjer, sier han.

Frp krever gjennomgåelse

– Det ser ikke bra ut, sier Frps energi- og miljøpolitisk talsperson, Terje Halleland.

– Det er veldig uheldig og alvorlig at vi ikke har et kontrollregime som fungerer. Det må tas en gjennomgang av utslippstillatelser og følge disse opp, både hos aktørene og forvaltningen, sier han.

Halleland sier at man er helt avhengig av en forvaltning som følger opp med kontroller og tilsyn.

– Etter saken i DN forventer jeg at styresmaktene umiddelbart følger opp Miljødirektoratet. Stortinget bør uansett forfølge saken, sier han.

– Det ser ikke bra ut, sier Frps energi- og miljøpolitisk talsperson Terje Halleland.

Miljøkriminalitet

Tidligere klimaminister i Solberg-regjeringen, Sveinung Rotevatn (V), reagerer på DNs avsløring.

– Det er stygge bilder DN viser frem. Mange fjordsystem er i dårlig stand, og havbruksnæringen har en viktig del av ansvaret, sier han.

– Settefiskanlegg som driver i strid med løyvene, driver miljøkriminalitet. Det er et spørsmål om kontroll og sanksjoner, og dette må prioriteres høyere av statsforvalterne.

Venstre-nestlederen sier det trengs en ny gjennomgang av kravene til rensing i bransjen, i lys av alt man nå vet.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier det trengs en ny gjennomgang av kravene til rensing i bransjen, i lys av alt man nå vet.

– Hvor oppmerksom var du på denne problemstillingen da du selv var statsråd, og hva gjorde du for å sikre bedre kontroll av næringen?

– Vi jobbet mye med miljøkrav til havbruksnæringen. Men akkurat problematikk rundt settefiskanlegg kan jeg ikke huske at hadde stor politisk oppmerksomhet. Med det sagt er jeg sikker på at forvaltningen har jobbet godt med dette i perioden, sier han.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad sier at Statsforvalteren i mange år har hatt føringer fra Miljødirektoratet om å oppdatere gamle utslippstillatelser, inkludert gamle tillatelser for settefiskanlegg.

– Jeg forventer at statsforvalterne følger opp dette, og at Miljødirektoratet også har fokus på dette i sin oppfølging av statsforvalterne fremover. Miljødirektoratet vurderer også fortløpende nye krav til akvakulturaktivitet, basert på oppdatert kunnskap og ny teknologi.