– For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak, og ikke en juridisk sak, sier Skjelbred i en uttalelse.

Det var TV 2 som hadde saken først.

– For Sindre Finnes sin del er det to forhold som er viktig å ha klart for seg: Han har handlet aksjer med sine egne penger, og det er ikke ulovlig. For det andre har han ikke vært ærlig overfor sin ektefelle eller hennes medarbeidere, det er en privatsak, sier Skjelbred.

Han legger til at Finnes har det bra etter forholdene.

– Det finnes, så langt jeg kjenner saken og ut ifra det som er rapportert i media, ingen indikasjoner på at noen av Finnes sine aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, sier Skjelbred, og legger til:

– Jeg skal bistå Finnes med å utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det. Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken.

Erna Solberg sier følgende til DN om Økokrim:

– Jeg mener at Økokrim må vurdere denne saken på lik linje med hvordan de vurderer alle andre saker, sier Erna Solberg til DN.

Fortløpende vurderinger

– Som tidligere kommunisert vil Økokrim i løpet av høsten vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Vi følger til enhver tid med det som fremkommer og gjør fortløpende våre vurderinger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NTB.

Tirsdag kveld kom Finnes med en rekke uttalelser knyttet til aksjehandlene via sin advokat.

Fredag la Høyre-leder Erna Solberg frem en liste med over 3600 aksjehandler som ektemannen gjorde i perioden hun var statsminister, fra 2013-2021. Solberg har selv sagt at listen viser at hun har vært inhabil i saker.

Listen viser blant annet at Finnes var svært aktiv i aksjemarkedet under pandemien. Om dette skriver han tirsdag kveld:

– Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon, sier Finnes.