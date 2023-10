Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens Erna Solberg var statsminister, handlet ektefellen Sindre Finnes aksjer og andre verdipapirer 3290 ganger. Totalt kjøpte og solgte Finnes for 125 millioner kroner.

Fredag sendte Finnes via sin advokat en korrigert liste over alle handler i perioden Solberg var statsminister. Listen inneholdt kursbeløp for alle kjøp og salg, og DN har basert alle utregninger i denne saken på Finnes' oppdaterte liste.

Da Erna Solberg første gang fortalte om ektemannens aksjehandel, opplyste hun at Sindre Finnes hadde tjent om lag 1,8 millioner kroner på verdipapirer mens hun var statsminister. DNs gjennomgåelse viser en betydelig lavere gevinst:

Justert for omkostninger på 178.740 kroner, sitter Finnes igjen med en netto gevinst på 644.000 kroner, ifølge DNs beregninger.

Listen Finnes har oversendt Stortinget inneholder en oversikt over beholdningen i aksjer ved utgangen av 2013. DNs regnestykke tar utgangspunkt i alle kjøp og salg frem til oktober 2021, og er justert for hva Finnes eide ved starten og slutten av perioden. Utregningen tar ikke høyde for eventuelle utbytter.

Her er hele listen

Listen som fredag ble oversendt Stortingets kontrollkomité var ikke et søkbart regneark. Dokumentet fra advokatfirmaet Elden ble i stedet sendt som en ikke-søkbar pdf på 224 sider, presentert som en powerpoint-presentasjon med kornete tekst.

DN har nå lest dataene, vasket listen og sjekket den for feil:

Ifølge listen har Sindre Finnes skutt inn mer penger enn han har tatt ut, men har likevel gått noe i pluss fordi han eide aksjer for større verdier ved utgangen av perioden enn da den begynte.

Mandag omtalte Dagbladet at Finnes i 2021 tok et lån på 1,1 millioner kroner for å handle aksjer. Erna Solberg har forklart avisen at lånet ble tatt med kreditt i aksjer, og at hun ikke ble kjent med lånet før hun gikk av som statsminister.

Finnes handlet for over 100.000 kroner i 103 ulike selskaper og finansielle instrumenter. Hans klare favoritt har vært Norsk Hydro, med totalhandel i perioden på over 18 millioner kroner.

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss har gjort en lignende regneøvelse som DN. Han har landet på en noe lavere gevinst på 615.000 kroner, grunnet justering for det han mener er feil i Finnes' oversikt.

Han sier det er vanskelig å beregne hva Finnes har fått i utbytte, men legger til grunn et estimat på rundt 200.000 kroner – noe han ikke har inkludert i sin beregning.

Han mener timelønnen for Finnes' svært aktive handel har vært dårlig.

– Det er en dårlig timelønn, sier Næss, som viser til at gevinsten ville vært langt større i et vanlig indeksfond.

Her tjente Finnes mest

I 2013 fikk Sindre Finnes og Erna Solberg en tydelig advarsel fra embetsverket om at aksjehandelen kunne gjøre den påtroppende statsministeren inhabil. I et notat fra oktober 2013, trakk Statsministerens kontor frem ni selskaper de mente Finnes og Solberg burde være spesielt oppmerksom på: Norsk Hydro, Q-Free, Kongsberg Automotive, TTS Group/Nekkar, Gjensidige forsikring, Nordic Mining, Marine Harvest/Mowi, Wilh. Wilhelmsen og Seadrill.

Tre av disse selskapene dukker opp på listen over Sindre Finnes mest lønnsomme handler.

I Nekkar, der Erna Solbergs søster Marit Solberg sitter i styret, tjente Finnes 420.000 kroner.

I Norsk Hydro tjente Finnes 188.000 kroner.

I Mowi, tidligere Marine Harvest, tjente Finnes 96.000 kroner. Marit Solberg var driftsdirektør i selskapet frem til 2018.

Flere av tapene til Sindre Finnes kommer i såkalte bull og bear-produkter. Dette er veddemål på om en kurs skal gå opp eller ned, og flere av disse derivatene inneholder en giring som øker risikoen.

Finnes tapte også på Q-Free, et selskap som tilbyr teknologiske løsninger for bompenger. Erna Solberg har tidligere forklart at Finnes solgte seg helt ut av Q-Free i 2017 etter flere spørsmål fra Dagbladet om hans eierskap.

DN har bedt Sindre Finnes gi et oppdatert anslag på hvor mye han har tjent totalt på handler i verdipapirer i statsministerperioden, etter at Erna Solberg først oppga fortjenesten til 1,8 millioner kroner. Finnes' advokat har foreløpig ikke svart.