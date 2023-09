Artikkelen fortsetter under annonsen

– Handlene er et brudd på lojalitetsplikten, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri til E24.

Han sier det er et dårlig signal og helt åpenbart problematisk for Norsk Industri.

Finnes handlet såkalte bear-produkter i flere bedrifter som er medlemmer i NHO-organisasjonen Norsk Industri, der Finnes jobber som fagsjef, melder E24. Bear-produkter gjør at man tjener penger hvis børsen går dårlig.

Blant bedriftene han handlet i, var Norsk Hydro, NEL, Aker Solutions og Yara. Finnes ville dermed tjent penger dersom aksjekursene i disse selskapene skulle falle.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at de har hatt tett kontakt med Finnes.

– Vi har daglig kontakt med Sindre og følger ham opp ganske tett. Han er ikke fysisk til stede på jobben, men jobber fra et annet sted, i fred og tro. Når situasjonen har roet seg, blir han nødt til å svare på mange spørsmål blant annet knyttet til lojalitet og hva man skal og ikke skal gjøre i arbeidstiden, sier han.

Mangeårig tillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy, reagerer sterkt på at Finnes har satset penger på aksjekursfall hos medlemsbedrifter i Norsk Industri.

Sindre Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred, sier til E24 at Finnes ikke ønsker å kommentere de omtalte aksjehandlene eller uttalelsen om at han har brutt lojalitetsplikten.

– Sindre Finnes står i en meget krevende og belastende situasjon, sier hans advokat. Det er ikke klart når Finnes vil snakke med pressen.

– Alle som følger denne saken, kan bare ane hvilket stort press dette er. Det er mange som mener mye. Det er en meget krevende situasjon, sier advokat Thomas Skjelbred til NRK.

Etter at det ble kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes handlet mer enn 3600 aksjer mens hun var statsminister, har det haglet rundt dem begge.

Skjelbred ønsker ikke å si noe om når Finnes igjen kommer til å uttale seg om saken til pressen. Videre sier advokaten at Finnes synes situasjonen er forferdelig ille, og påpeker at klienten hans har beklaget på det sterkeste.