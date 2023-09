Artikkelen fortsetter under annonsen

Via advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma kom Sindre Finnes tirsdag kveld med en rekke uttalelser om egen aksjehandel. Fredag la Høyre-leder Erna Solberg frem en liste med over 3600 aksjehandler som ektemannen gjorde i perioden hun var statsminister, fra 2013-2021. Solberg har selv sagt at listen viser at hun har vært inhabil i saker.

Listen viser blant annet at Finnes var svært aktiv i aksjemarkedet under pandemien. Om dette skriver han tirsdag kveld:

– Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon, sier Finnes.

Han kommer han også med en forklaring på at aksjehandelen tok av under pandemien.

– Jeg tilbrakte store deler av tiden på hjemmekontor alene, og hadde mye tid til rådighet, som etter hvert i økende grad ble benyttet til å bedrive aksjehandel, sier Finnes.

Avviser å ha hatt olje-info

VG og DN skrev mandag at Finnes veddet på børsfall i september 2020 - like før Erna Solberg varslet mulige nye innstramninger på grunn av økte koronasmittetall.

Tirsdag kveld avviser Finnes at han kjente til at Solberg og regjeringen skulle varsle koronainnstramninger 10. september dette året.

DN fortalte fredag hvordan Finnes handlet i oljeaksjer våren 2020, samtidig som Solberg jobbet med krisehjelp til oljenæringen.

– Det er ikke noe sammenfall mellom oljeskattepakken og mine handler, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt kjennskap til sensitiv informasjon relatert til dette, skriver Finnes tirsdag kveld.

Fredag skrev avisen Firda at Finnes i 2013 kjøpte aksjer i Nordic Mining før Solberg-regjeringen åpnet for sjødeponi for mineralnæringen.

– Nordic Mining-aksjen solgte jeg meg ut av i 2013, og jeg har ingen ytterligere kommentarer til denne aksje i tiden Erna var statsminister, skriver Finnes tirsdag.

Høyre har understreket at handlene skjedde før Solberg ble statsminister, noe hun var fra 16. oktober det året. Ifølge listen over Finnes' aksjehandler kjøpte han aksjer i selskapet 19. september og 3. oktober, etter valget, og solgte disse igjen i desember.

– Umulig å detaljforklare

Norsk Industri, der Finnes jobber som fagsjef, har tidligere garantert at Finnes ikke har fått innsideinformasjon hos dem. Dette understreket også Finnes selv tirsdag.

Finnes sier også at han har fått svært mange henvendelser fra media, og at det er en umulig oppgave å detaljforklare enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid.

Han sier aksjehandlene er gjort gjennom fire kontoer, S-banken og Nordnet siden 2013, og siden 2017/18 også aksjesparekonto hos S-banken og Nordnet. Tidligere hadde han også en VPS-konto i Bien sparebank, men denne ble slettet da den ikke var i bruk.

Finnes opplyser å ikke hatt andre eierinteresser i perioden 2013-2021 i Norge eller i utlandet enn de som nå er kjent.