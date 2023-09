Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, hverken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Sindre Finnes til E24.



I en oversikt Høyre sendte ut fredag morgen kommer det frem at Finnes har gjort over 3600 handler i aksjer og andre verdipapirer i perioden 2013–2021. Oversikten viser at Finnes ble gradvis mer og mer aktiv i aksjemarkedet mens konen var statsminister.

– Jeg har gjort alvorlige feil som har gjort det umulig for Erna å vurdere sin habilitet da hun var statsminister. Etter at hun gikk av som statsminister har jeg også gitt både henne og pressen feilaktig informasjon om mine aksjehandler, legger han til.

– Aldri meldt meg inhabil

Høyre-lederen uttalte på en pressekonferanse at hun ikke hadde oversikt over den omfattende aksjehandelen ektemannen gjennomførte.

Aksjehandlene skal ha gjort Solberg inhabil i saker hun har behandlet i perioden hun satt som statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn det han har fortalt meg og Statsministerens kontor. Det innebærer at jeg har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet som statsminister, uttalte Solberg.

– Men jeg har aldri meldt meg inhabil som følge av Sindres aksjeeierskap. Det er fordi jeg har trodd at jeg og SMK viste nok om hvor han hadde aksjer til å vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon for å vurdere habiliteten, la hun til.

Ifølge Solberg hadde Finnes en nettogevinst på 1,8 millioner kroner i perioden hun var statsminister.

Arbeidsgiver: – Ikke brutt interne regler

Finnes er fagsjef i Norsk Industri, og har i kraft av sin stilling befatning med mange ulike industriselskaper.

Industriselskapet Norsk Hydro er blant selskapene der Finnes har handlet aller mest.

– Sindre Finnes har, ut fra den informasjonen vi har i dag, ikke brutt interne regler i Norsk Industri, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen til DN.

Finnes tegnet arbeidsavtale med Norsk Industri i 2006.

Toppsjefen mener Finnes’ aktive handel med aksjer og verdipapirer ikke har brutt vilkårene i verken arbeidsavtalene eller de etiske retningslinjene.

– Det betyr at det han har drevet med ikke har vært i strid med interne regler, men om det er forenlig fremover basert på dagens debatt i det norske samfunnet må vi komme tilbake til, sier Lier-Hansen.

Norsk industri er den største landsforeningen underlagt NHO, og representerer en rekke store bedrifter over hele landet.

Finnes har aldri innrapportert aksjebeholdninger til ledelsen i Norsk industri, får DN opplyst.

Lier-Hansen understreker at alle ledere og ansatte må «følge norsk lov», og ikke komme i konflikt med eventuell børssensitiv informasjon.

– Dette er slik jeg ser det ikke en problemstilling som er aktuell i denne saken. Det er lov å eie enkeltaksjer for de ansatte på samme måte som for alle andre norske borgere slik reglene har vært frem til i dag. Ingen ansatte har noe pålagt rapporteringsplikt, men dette er noe som luftes i de ulike avdelinger i forbindelse med gjennomgang av spesielt de etiske retningslinjer.

Lier-Hansen opplyser at ingen i ledergruppen i Norsk Industri handler med aksjer.

Dette sa Erna om tillitsbruddet på pressekonferansen:

