«Dagbladet spør og graver om mine aksjeinvesteringer (og roter med verdier og beregninger), og de stiller spørsmål som det er umulig for Erna og meg å gi noen fornuftige svar på. Og etter de mange rundene med Støre er det ikke så enkelt å si «ingen kommentar» heller. Uansett oppslag eller ei forbereder jeg overføring av mesteparten av aksjene til aksjefond (den nye aksjekontoen fra 1. september gjør jo også at dette blir mye lettere for meg enn tidligere ordning).»

Det skrev Sindre Finnes til Statsministerens kontor 8. september 2017, tre dager før stortingsvalget og etter at flere medier skrev om Jonas Gahr Støres kontroversielle aksjefond. Og altså etter at Dagbladet omtalte aksjeinvesteringene til Erna Solbergs ektemann på 1,5 millioner i 18 ulike selskaper.

DN spurte om dette etter hennes pressekonferanse fredag.

Mange flere

– I 2017 nektet han igjen å oppgi til offentligheten hvilke aksjer han hadde i forbindelse med Dagblad-saken. Tenkte du ikke noe da?

– Da hadde vi en samtale der han sa at han kom til å selge seg ut av alle disse aksjene og gå mer over i aksjefond. Det har han forøvrig også skrevet til SMK, sier Solberg.

Men han fortsatte å trade aksjer. Fra 2018 og frem til Erna Solberg gikk av som statsminister i 2021 gjorde Finnes 1668 aksjehandler, ifølge hans egen oversikt.

Tidligere ba nylig SMK om «en oversikt over all korrespondanse mellom Sindre Finnes og Statsministerens kontor vedrørende hans aksjehandler fra 2013-2021». SMK svarte med en oversikt som viser at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, bare hadde kontakt med Statsministerens kontor om aksjehandel ved to anledninger: 11. oktober 2013 og 29. oktober 2014. Begge journalpostene er merket «habilitet».

Men fredag kom altså denne eposten som tidligere ikke er kjent fordi det ifølge SMK «ved en feil ikke ble vurdert i første omgang.»

Tilstrekkelig informasjon

Erna Solbergs pressesjef, Cato H. Fossen, har tidligere uttalt dette til E24:

– Både ved tiltredelse i 2013 og senere orienterte Sindre Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide. Da han senere ved et tilfelle var i tvil om han kunne gjøre et konkret kjøp, spurte han dem om råd.

Han la også til at Solberg til enhver tid hadde «tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i, til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten.»